54 सेकंदांचा थरारक Video; काही कळायच्या आतच दोन वेगवान बसमध्ये आला माणूस, चमत्कारिकरित्या वाचला जीव

Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एक थरराक व्हिडीओ व्हायरल होत असून, अवघ्या 54 सेकंदांच्या या व्हिडीओनं अनेकांचेच प्राण कंठाशी आणल्याचंही पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जाणारा हा व्हिडीओ तामिळनाडूतील असल्याचं म्हटलं जात आहे.

अनेकांनीच हा व्हिडीओ रिशेअर करत आणि त्यावर व्यक्त होत त्या 54 सेकंदांमध्ये जे काही घडलं ते पाहून डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही, अशाही प्रतिक्रिया दिल्या. कारण, व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या त्या व्यक्तीनं जवळपास मृत्यूच पाहिला होता. एका CCTV मध्ये घडलेली संपूर्ण घटना कैद झाली आणि हा थरार नेटकऱ्यांनाही हैराण करून गेला.

प्राथमिक माहितीनुसार तामिळनाडूतील भरत नावाची ही व्यक्ती थमरनकोट्टई ते पट्टूकोट्टई असा प्रवास करत होती. तिथं भरतला एक खासगी बस पकडायची होती. यासाठी त्यानं पाऊल पुढे टाकलं तेव्हाच खासगी बसला ओव्हरटेक करणारी एक सरकारी बस मागून आली आणि भरत दोन्ही बसच्या मध्ये तयार झालेल्या चिंचोळ्या वाटेत फसला. ही काही सेकंद इतकी घाबरवणारी होती, की होत्याचं नव्हतं होतं की काय, हीच भीती अनेकांच्या मनात घर करून गेली. पण, दोन्ही वेगवान बसच्या कचाट्यात सापडलेल्या या माणसाला किरकोळ खरचटणं वगळता इतर कोणतीही दुखापत झाली नाही.

A man got stuck between two buses while crossing the road in Pattukottai, Tamil Nadu. Fortunately, he escaped without any injuries and walked away limping.

— Venkatesh Garre (@Venkatesh_G1324) January 4, 2025