हत्तीणीची प्रसूती होईपर्यंत लोकोपायलटनं थांबवली भरधाव वेगाने धावणारी ट्रेन; व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Indian Railway News : रेल्वे... रुळांवरून धडधडत जाणारी रेल्वे पाहताना तिचा वेग कायमच भारावून सोडणारा असतो. अगदी ती लोकल असो किंवा लांब पल्ल्याची ट्रेन. सुस्साट वेगानं जेव्हा ही ट्रेन पुढे जाते तेव्हा त्यामुळं झटक्यात स्पर्शून जाणारा वारासुद्धा ताकदीनं वाहत असल्याची जाणीव होते. मुळात स्थानकं वगळता या भरधाव ट्रेन कुठंही थांबत नाहीत. याला अपवाद ठरतात ते म्हणजे काही आपात्कालिन प्रसंग. अशाच एका प्रसंगाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, अनेकांनीच अतिशय कौतुकानं हा व्हिडीओ पाहिला आहे.

व्हिडीओच्या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कोणा प्रवाशासाठी नव्हे तर चक्क एका हत्तीणीच्या प्रसूतिसाठी लोको पायलटनं तब्बल 2 तासांसाठी ट्रेन थांबवली. माणुसकीचं दर्शन घडवणारा हा व्हिडीओ सर्वांचच मन जिंकत असून, कौतुकासही पात्र ठरला आहे.

इंटरनेटवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये एक रेल्वेगाडी रुळांवर थांबलेली असून त्यातील काही व्यक्ती हत्तीणीवर बॅटरीच्या माध्यमातून उजेड टाकताना दिसत आहेत. याचदरम्यान काही प्रवासीसुद्धा रुळांवर उतरून हत्तीणीपाशी जातात. ज्यानंतर रेल्वे अधिकारी या सर्वांनात आतमध्येत थांबण्यास सांगतात. हा काही सेकंदांचा व्हिडीओ असून, आणखी एका व्हिडीओमध्ये हत्तीण आपल्या लहानग्या बाळासह शेतातून वाट काढत जाताना दिसते. एका हत्तीणीच्या प्रसूतिसाठी रेल्वे दोन तास थांबणं हे माणुसकीचं कृत्य पाहून नेटकऱ्यांनी या लोको पायलटच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

Beyond the news of human-animal conflicts, happy to share this example of human-animal harmonious existence.

A train in Jharkhand waited for two hours as an elephant delivered her calf. The shows how the two later walked on happily.

Following a whole-of government approach,… pic.twitter.com/BloyChwHq0

