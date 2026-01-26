English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Video : हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वरांगांतून वाट काढणारी वंदे भारत; चित्रपटातील सीनही यापुढे पडेल फिका...

Video : हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वरांगांतून वाट काढणारी वंदे भारत; चित्रपटातील सीनही यापुढे पडेल फिका...

Viral Video Vande Bharat : भारतातील काही ठिकाणं अशी आहेत ज्यांचं सौंदर्य पाहताना भारावून जायला होतं. सध्या समोर येणाऱ्या काही व्हिडीओंतून अशाच ठिकाणानं लक्ष वेधलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 26, 2026, 11:16 AM IST
Video : हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वरांगांतून वाट काढणारी वंदे भारत; चित्रपटातील सीनही यापुढे पडेल फिका...
viral video Vande Bharat Passes Through Snow Covered Landscapes Of Himalayas In jammu Kashmir

Viral Video Vande Bharat : देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय रेल्वेच्या काही भारावणाऱ्या मार्गिका देशाच्या विविध भागांमधून जातात. अशीच एक मार्गिका हिमाच्छादित पर्वतांमधून वाट काढत अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव प्रवाशांना देत आहे. हा प्रवास आहे, भारतीय रेल्वेच्या 'वंदे भारत' ट्रेनचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिमालयाच्या हिमशिखरांचं सौंदर्य, नजर जाईल तिथवर शुभ्र बर्फाची चादर आणि यातून वाट काढत, पुढे जाणारी रेल्वे अशी दृश्य पाहताना मिळणारा प्रवासा अनुभव म्हणजे वंदे भारतच्या निमित्तानं रेल्वे क्षेत्रात भारतानं केलेल्या प्रगतीचं एक सोनेरी पानच सर्वांपुढे आणत आहे. 'सेमी हाय स्पीड' श्रेणीतील ही वंदे भारत कुठं गोठलेल्या बर्फातून डोंगरकडे उतरत आहे, तर कुठं याच वाचतावरणात कठीणातील कठीण चढसुद्धा चढताना दिसत आहे, हे बनिहालचे आमदार सज्जाद शाहीन यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओतून पाहायला मिळत असून पुन्हा एकदा वंदे भारतच्या या 'परिकथे'प्रमाणे असणाऱ्या मार्गानं प्रवास करण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाहीय. 

काश्मीरच्या रेल्वे इतिहासातील मैलाचा दगड

2023 नंतर काश्मीर आणि उर्वरित दुर्गम भागांतील रेल्वे जाळ्याचा अधिक विस्तार झाला आणि त्यामुळं देशातील प्रवास आणखी सुकर होत गेला. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक प्रकल्पामुळं काश्मीरच्या खोऱ्याला जगाशी आणि देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यात आलं. हा तोच भाग होता, जिथं अतीव हिमवर्षाव झाल्यास रस्ते वाहतूक ठप्प होऊन सातत्यानं या परिसराशी संपर्क तुटत असे. 

या संपूर्ण रेल्वे प्रवासामध्ये अतिशय थरारक वळण म्हणजे चिनाब पूल. हा जगातील सर्वात मोठा रल्वे आर्च ब्रिज असून, चिनाब नदीपात्रापासून तो 359 मीटर उंचीवर बांधण्यात आला आहे. भूकंप, वादळ आणि अती थंडीच्या आव्हानात्मक दिवसांमध्येही हा पूल भक्कमपणे उभा असेल अशीच त्याची बांधणी करण्यात आली आहे. ज्यामुळं या संपूर्ण प्रकल्पाकडे देशातील एक महत्त्वाकांशी प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांमधील मैलाचा दगड म्हणून पाहिलं जातं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Vande Bharat Srinagar trainVande Bharat Katar Srinagar trainVande Bharat running through snowVande Bharat in snow landscapesVande Bharat passes through snow

इतर बातम्या

पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग... राष्ट्रगीतातल्...

भारत