Video : हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वरांगांतून वाट काढणारी वंदे भारत; चित्रपटातील सीनही यापुढे पडेल फिका...

Viral Video Vande Bharat : देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय रेल्वेच्या काही भारावणाऱ्या मार्गिका देशाच्या विविध भागांमधून जातात. अशीच एक मार्गिका हिमाच्छादित पर्वतांमधून वाट काढत अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव प्रवाशांना देत आहे. हा प्रवास आहे, भारतीय रेल्वेच्या 'वंदे भारत' ट्रेनचा.
हिमालयाच्या हिमशिखरांचं सौंदर्य, नजर जाईल तिथवर शुभ्र बर्फाची चादर आणि यातून वाट काढत, पुढे जाणारी रेल्वे अशी दृश्य पाहताना मिळणारा प्रवासा अनुभव म्हणजे वंदे भारतच्या निमित्तानं रेल्वे क्षेत्रात भारतानं केलेल्या प्रगतीचं एक सोनेरी पानच सर्वांपुढे आणत आहे. 'सेमी हाय स्पीड' श्रेणीतील ही वंदे भारत कुठं गोठलेल्या बर्फातून डोंगरकडे उतरत आहे, तर कुठं याच वाचतावरणात कठीणातील कठीण चढसुद्धा चढताना दिसत आहे, हे बनिहालचे आमदार सज्जाद शाहीन यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओतून पाहायला मिळत असून पुन्हा एकदा वंदे भारतच्या या 'परिकथे'प्रमाणे असणाऱ्या मार्गानं प्रवास करण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाहीय.
2023 नंतर काश्मीर आणि उर्वरित दुर्गम भागांतील रेल्वे जाळ्याचा अधिक विस्तार झाला आणि त्यामुळं देशातील प्रवास आणखी सुकर होत गेला. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक प्रकल्पामुळं काश्मीरच्या खोऱ्याला जगाशी आणि देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यात आलं. हा तोच भाग होता, जिथं अतीव हिमवर्षाव झाल्यास रस्ते वाहतूक ठप्प होऊन सातत्यानं या परिसराशी संपर्क तुटत असे.
Katra-Srinagar Vande Bharat runs through fresh snowfall, moving on snow-covered tracks and landscapes. Built for extreme cold with advanced heating, snow-clearing and visibility systems.
Vande Bharat gliding through Kashmir’s snow isn’t just “Switzerland vibes”, it’s connectivity delivered.
For decades, heavy winters meant road cut-offs, delays and real hardship for people travelling in and out of the Valley.
This is India for you.
Vande Bharat in Jammu and Kashmir passing in snow.
या संपूर्ण रेल्वे प्रवासामध्ये अतिशय थरारक वळण म्हणजे चिनाब पूल. हा जगातील सर्वात मोठा रल्वे आर्च ब्रिज असून, चिनाब नदीपात्रापासून तो 359 मीटर उंचीवर बांधण्यात आला आहे. भूकंप, वादळ आणि अती थंडीच्या आव्हानात्मक दिवसांमध्येही हा पूल भक्कमपणे उभा असेल अशीच त्याची बांधणी करण्यात आली आहे. ज्यामुळं या संपूर्ण प्रकल्पाकडे देशातील एक महत्त्वाकांशी प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांमधील मैलाचा दगड म्हणून पाहिलं जातं.