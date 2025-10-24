English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवीन सॅनिटरी पॅड वापरताच भयंकर खाज अन् पुरळ, महिलेने पॅड बल्बवर ठेवताच जे दिसलं ते पाहून हादरलीच, Video Viral

Mold In Sanitary Pad Video Viral: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत महिलेने केलेला दावा हादरवणारा आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 24, 2025, 09:34 PM IST
Mold In Sanitary Pad Video Viral: सोशल मीडियावर एका महिलेने भयावह अनुभव शेअर केला आहे. एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत महिला तिला आलेला धक्कादायक अनुभव शेअर करताना दिसत आहे. अनेक महिला पाळीच्या दिवसांत सॅनिटरी पॅडचा वापर करतात. बाजारात हे सॅनिटरी पॅड सर्रास मिळतात. पण हल्ली बाजारात अनेक बनावट सॅनिटरी पॅड मिळतात. या पॅडची तपासणी न करता महिला थेट वापर करतात. हे पॅड वापरल्यामुळं आरोग्याला नुकसान होऊ शकतो. या महिलेसोबतदेखील असंच काहीसं घडलं आहे. इतर महिलांनाही जागरुक करण्यासाठी या महिलेने व्हिडिओ शेअर केला आहे. जाणून घेऊयात नेमकं काय घडलं?

महिलेला नेमकं काय झालं?

महिलेने व्हिडिओत म्हटलं आहे की, तिने मार्केटमधून सॅनिटरी पॅड खरेदी केला. मात्र हा पॅड वापरल्यानंतर तिला खाज यायला सुरूवात झाली. या महिलेने बनावट पॅडबद्दल आधीच ऐकलं होतं. त्यामुळं तिने या पॅडची तपासणी करण्याचे ठरवले. पॅड तपासल्यानंतर जे समोर आले ते पाहून ती चांगलीच हादरली आहे.

महिलेने पॅड चेक करण्यासाठी एक बल्ब लावण्यात आला. त्यानंतर महिलेने पॅकेटमधून पॅड बाहेर काढला. सुरुवातीला हा पॅड सफेद व स्वच्छ दिसत होता. मात्र जेव्हाच हा पॅड बल्बच्या लाइटवर ठेवण्यात आला तेव्हा ती हादरलीच. महिलेने पॅडमध्ये ब्लॅक फंगस, कीडे आणि भरपूर डाग दिसले. सॅनटरी पॅडसारख्या संवेदनशील वस्तुबाबतही हलगर्जीपणा दिसून आल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर महिलेच्या आरोग्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तर महिलेच्या मनातही भिती बसली आहे.

 

व्हायरल झाला व्हिडिओ

महिलेने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर वेगाने व्हायरल झाला होता. फक्त तीन दिवसांच्या आतच हा व्हिडिओ 18 हजाराहून अधिक लोकांना लाइक केला आहे. व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर @mother_firstx3 नावाच्या अकाउंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी प्रतिक्रियादेखील दिल्या आहेत. अनेक युजरने कमेंट केल्या आहेत. एका युजरने म्हटलं आहे की, यापेक्षा मेन्स्ट्रुअल कप वापरा. माझा त्यावरच विश्वास आहे.

  1. महिलेला नेमकं काय झालं?

महिलेच्या सॅनिटरी पॅडमध्ये ब्लॅक फंगस, कीडे आणि डाग आढळले. तिने पॅड वापरल्यानंतर खाज यायला सुरुवात झाली. तिने पॅडची तपासणी बल्बच्या लाइटवर केली, ज्यात हे दोष दिसले आणि ती हादरली.

2) हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

व्हिडिओमध्ये महिलेचा भयावह अनुभव शेअर केला आहे, ज्यात बनावट सॅनिटरी पॅडमधील मोल्ड, कीडे आणि डाग दिसतात. हा व्हिडिओ इतर महिलांना जागरूक करण्यासाठी शेअर करण्यात आला आहे.

3) व्हिडिओ कुठे आणि कधी शेअर केला गेला?

हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर @mother_firstx3 अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. तो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

