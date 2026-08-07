/भारतासह 2600 लोकांना एकाचवेळी कामावरुन काढले, ATM कार्डवर नाव असलेल्या VISA कंपनीत मोठी खळबळ; पहाटेच मेल पाठवले

Visa AI LayOffs : ATM कार्डवर नाव असलेल्या VISA कंपनीत मोठी कर्माचारी कपात झाली आहे. भारतासह जगभरातील 2600 लोकांची नोकरी एकाचवेळी गेली आहे. मुंबई, चेन्नई सह भारतातील अनेक शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या VISA कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली आहे. कंपनीने पहाटे 4 वाजताच ईमेल पाठवले. झोपेतून उठवल्यावर आलेला मेल पाहून कर्मचारी हादरले.
2026 मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली आहे. पहिल्या चार महिन्यांत, गूगल, मेटा, ॲमेझॉन, ओरॅकल, सिस्को इत्यादींसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. आता पेमेंट कंपनी व्हिसाचे नावही या यादीत सामील झाले आहे. एटीएम कार्डवर व्हिसा कंपनीचे नाव छापलेले असते. ही कंपनी ATM द्वारे व्यवहार करणाऱ्या डिजीटल सपोर्ट देते. कंपनीने जगभरातील 2600 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 7 टक्के आहे. मोठ्या संख्येने भारतीय कर्मचाऱ्यांनाही कामावरून काढून टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 4 वाजता ईमेल येऊ लागले असे व्हिसा कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. काही दिवसांतच, कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. बंगळूर, मुंबई, चेन्नई आणि हैदराबाद येथील व्हिसा कार्यालयांमधून कर्मचारी कपातीचे वृत्त समोर येत आहे.
एआयमुळे किती भारतीय कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली आहे, याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. दरम्यान, एक्स (X) वर मुथुकृष्णन धंदापणी नावाच्या एका युजरने याबाबत पोस्ट केली आहे. व्हिसाने बंगळूरु येथील आपल्या तंत्रज्ञान केंद्रातील अंदाजे 1,400 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. भारतातील त्यांच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या सुमारे 40 टक्के आहे. व्हिसा कंपनीसाठी भारतात अंदाजे 3,500 कर्मचारी काम करतात. कामावरून कमी केलेल्यांमध्ये अंदाजे 500 इंजिनियर्स आणि 900 इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समजते.
VISA कंपनी कोणत्याही व्यावसायिक संकटात नाही. इतर कंपन्यांप्रमाणे VISA कंपनीने देखील कर्मचारी कपातीमागे AI चे कारण पुढे केले आहे. कामाची पद्धत बदलली पाहिजे. एआय (AI) या बदलाला गती देत आहे आणि व्हिसामधील आपल्या कामाच्या पद्धतीला नव्याने आकार देत आहे असे सीईओ रायन मॅकइनर्नी म्हणाले.