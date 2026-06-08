/विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये भीषण आग! 1500 डिग्री तापमानाचा उकळता द्रव पोलाद अंगावर पडल्याने 9 कामगारांचा मृत्यू

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत मिळालेल्या माहितीनुसार 9 कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. द्रवरूप पोलाद उचलत असताना क्रेनसमोर मोठा अपघात झाला. प्लांटमध्ये कामगार मोठ्या प्रमाणात उकळते द्रव स्टील हाताळत असताना हा भयानक घटना घडली. या दुर्घटनेत इतर अनेक जण गंभीररित्या भाजले आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, स्टील प्लांटच्या SMS-2 आणि STC-3 या उष्णता प्रक्रिया युनिट्समध्ये ही दुर्घटना घडली. घटनेच्या वेळी एक क्रेन उकळते द्रव स्टील उचलत असताना ही घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 1,500 अंश सेल्सिअसच्या अतिउच्च तापमानावर उकळत असलेला हा धातूचा द्रव असलेला मोठा कंटेनर (लॅडल) अचानक अनियंत्रितपणे हलला. ज्यामुळे ते उकळते गरम स्टील इथे काम करणाऱ्या कामगारांवर गरम द्रव पडलं. त्यानंतर द्रव स्टील खाली पडताच, कामगार घाबरून जीव वाचविण्यासाठी इकडेतिकडे पळू लागले. या धावपळीत स्टील प्लांटला भीषण आग लागली. ही भीषण आग अग्निशमन दल विझवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या कामगारावर मेडिकोव्हर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. मृतांमध्ये नियमित कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार (आउटसोर्स्ड वर्कर्स) अशा दोघांचाही समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलंय. या कंपनीचं आगीत मोठं नुकसान झालं असून सध्या बचावकार्य सुरू असून, आग आटोक्यात आणण्यासाठी अधिकारी शर्थीचे प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळतेय.
Major fire erupts at steel plant in Andhra Pradesh's Vizag after molten steel spills during transport— WION (@WIONews) June 8, 2026
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एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितंल की, आतापर्यंत पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. आग पाहता मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात अपघातात अनेक कामगारांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलंय.
VIDEO | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: At least five workers were killed after molten iron spilled at the Vizag Steel Plant. Further details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
(Source: Third Party)
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