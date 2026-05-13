'हिंदू आहे हे दाखवण्यासाठी...', सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं हिंदूंनी आपली धार्मिक आस्था सिद्ध करण्यासाठी काय करावं?

शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदूंनी आपली धार्मिक आस्था सिद्ध करण्यासाठी काय करावं याबद्दल सांगितलंय. नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने शबरीमला प्रकरणात हिंदू धर्माबद्दल काही महत्त्वपू्र्ण निरीक्षणे नोंदवली आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असं निरीक्षण नोंदवलंय की, हिंदू धर्म हा मुळात एक जीवनशैली आहे. तर आपली श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी मंदिरात जाण्याची गरज नाही. यावर सहमती दर्शवताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी प्रकरणात सुनावणी दरम्यान मत मांडल केली की, आपली श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी घरात दिवा लावणे पुरेसे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे 9 न्यायाधीशांचे घटनापीठ केरळमधील शबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेतली. विशेष म्हणजे दाऊदी बोहरा आणि इतर पंथांद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवरही हे खंडपीठ सुनावणी घेत आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्यायमूर्ती एजी मसिह, न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे, न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आहेत.
शबरीमला प्रकरणातील सुनावणीचा बुधवारी 15व्या दिवस होता. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी आज युक्तीवाद केला. त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं, सामाजिक न्यायाची मागणी धार्मिक समुदायांमधूनच पुढे येत आहे. हिंदू धर्माला एक धार्मिक श्रेणी म्हणून परिभाषित केले गेले. मग, 1966 मध्ये, असे ठरवण्यात आलं की, जो सर्व धार्मिक आणि तात्विक बाबींमध्ये वेदांचे श्रेष्ठत्व स्वीकारतो, तोच हिंदू आहे. त्यांनी आम्हाला विचारलं नाही. आमच्यापैकी कोणीही कधीही तसं म्हटलं नाही."
या सुनावणी दरम्यान त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थितीत केला. त्यांनी प्रश्न विचारला की, आता माझ्या मनात वेदांविषयी अत्यंत आदर आणि श्रद्धा आहे. पण हे खरे आहे का की आज प्रत्येक हिंदू व्यक्ती सर्व आध्यात्मिक आणि तात्विक बाबींमध्ये वेदांचे सर्वोच्च प्रामाण्य स्वीकारते?
या प्रश्नावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न म्हणाले की, झोपडीच्या आत दिवा लावणे पुरेसे आहे. कोणीही कर्मकांडी बनण्याची किंवा कोणाच्या श्रद्धेमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आक्षेप आधीच व्यक्त केला आहे.जर लोकांनी घटनात्मक न्यायालयात धर्म किंवा प्रत्येक धार्मिक प्रथेसंबंधित बाबींवर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, तर शेकडो याचिका येतील आणि यामुळे प्रत्येक धर्माचे विघटन होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.