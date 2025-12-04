रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन भारत दौऱ्यावर; 'इथं' असेल मुक्काम, एका रात्रीचं भाडं पाहून म्हणाल हा तर वर्षभराचा पगार...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vladimir Putin India Visit: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून, 4 डिसेंबरला दुपारी 4.30 वाजता ते भारतात येतील. इथं ते एका खास ठिकाणी मुक्काम करतील.   

सायली पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 09:32 AM IST
Vladimir Putin India Visit: जागतिक स्तरावरील राजकारणात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि भारताशी घनिष्ट नातं असणाऱ्या रशियाच्या राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. दोन दिवसांच्या या भारतभेटीमध्ये पुतिन यांचं विमान 4 डिसेंबर 2025 ला नवी दिल्लीत उतरेल. अमेरिकेसह अनेक बड्या देशांचं लक्ष लागून राहिलेल्या या दौऱ्यामध्ये पुतिन यांच्या रशियासोबत भारत अनेक करार करणार आहे. पुतिन भारतात येण्यापूर्वी त्यांच्या येण्याआधीच्या संरक्षणाचा आढावा घेण्य़ासाठी रशियातून एक पथक भारतात दाखल झाल्याचं पाहायला मिळालं.

भारतात कुठे असेल पुतिन यांचा मुक्काम? 

दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात पुतिन दिल्लीतील आयटीसी मौर्य (ITC Maurya) या आलिशान हॉटेलमध्ये मुक्कामी असतील. जिथं त्यांच्यासाठी हॉटेलमधील सर्वात खास रुम अर्थात प्रेसिडेंशिअल सुईट बुक करण्यात आला आहे. हा तोच रुम आहे जिथं यापूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी भारत दौऱ्यादरम्यान मुक्काम केला होता. 

एका रात्रीचं भाडं डोकं चक्रावणारं...

उपलब्ध माहितीनुसार पुतिन यांच्यासाठी हॉटेलमधील जी खोली राखीव ठेवण्यात आली आहे त्यासाठीची रक्कम ही प्रचंड मोठी आहे. इतकी, की एखाद्या उच्च मध्यमवर्गीय नोकरदार व्यक्तीचा हा वर्षभराचा पगारच आहे. आयटीसी मौर्य इथं असणाऱ्या प्रेसिडेंन्शिअल सुईटला 'चाणक्य़ सुईट' म्हणतात, ज्याचं एका रात्रीचं भाडं आहे 8 ते 10 लाख रुपये. या रुममध्ये मुक्काम करणाऱ्यांसाठी अनेक सुविधा असून, त्यांना कधीही कोणताही खाद्यप्रकार मागवण्याची मुभा असते. 

का खास आहे चाणक्य सुईट रुम?

आयटीसी मौर्यमध्ये चाणक्य सुईट 2007 पासून सुरू करण्यात आला. हा रुम त्याच्या अनोख्या डिझाईनसाठी ओळखला जातो. इथं आतापर्यंत भारतभेटीवर आलेल्या अनेक देशांच्या राष्ट्रपतींनी मुक्काम केला आहे. या सुईटमधील प्रत्येक गोष्ट महागडी आणि तितकीच मौल्यवान राहणार असून यामध्ये मास्टर बेडरूम, वॉक ईन क्लोजेट, खासगी रुम, सॉना, जिम, 12 जणांची आसनक्षमता असणारा डायनिंग रुम, गेस्ट रुम, स्टडी, ऑफिस स्पेस अशा सुविधा आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : पुतिन यांच्या आजुबाजूला कोणी फिरकूही शकत नाही, फक्त 'यांना'च आहे परवानगी; काय आहे हा 'सिलोविकी' प्रकार?

 

कसा असेल पुतिन यांचा भारत दौरा? 

भारत दौऱ्यादरम्यान पुतिन अनेक करारांवर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भारतीय मजुरांना रशियामध्ये प्रवेश आणि निकासासाठीची प्रक्रिया सोपी करम्यासाठीच्या कराराचा समावेश असू शकतो. याशिवाय संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर महत्त्वाचा आराखडा, सामान विषयक करार अशा मुद्द्यांवर धोरणात्मक चर्चा आणि करार होण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं व्लादिमीर पुतिन यांचा हा भारत दौरा अनेक कारणांनी महत्त्वाचा असून, अमेरिकेचंही लक्ष या दौऱ्याकडे लागलं आहे. 

