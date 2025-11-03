530000000000 रुपयांना खरेदी करणार Vodafone Idea कंपनी; कोण आहे खरेदीदार? भारताच्या टेलीकॉम क्षेत्रातील सर्वात मोठी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तोट्यात असलेली व्होडाफोन-आयडिया टेलिकॉम कंपनीची परिस्थिती सुधारणार आहे. एक अमेरिकन कंपनी  व्होडाफोन-आयडिया टेलिकॉम कंपनी विकत घेणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 3, 2025, 05:20 PM IST
Vodafone Idea : व्होडाफोन आयडिया (Vi) कंपनी सध्या तोट्यात आहे. अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी टिलमन ग्लोबल होल्डिंग्ज (TGH) व्होडाफोन आयडियामध्ये 4 ते 6 अब्ज  डॉवर म्हणजे अंदाजे र 35,488 ते रु. 53,232 कोटी गुंतवण्याचा विचार करत आहे. शिवाय, कंपनी तोट्यात चाललेल्या टेलिकॉम कंपनीची मालकी देखील घेऊ शकते. 

भारत सरकारने व्होडाफोन आयडियाच्या सर्व देणग्या, ज्यामध्ये समायोजित सकल महसूल (AGR) आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटशी संबंधित सर्व थकबाकी समाविष्ट आहे, फेडण्यासाठी भरीव पॅकेज दिले तरच होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर करार अंतिम झाला तर TGH कंपनीचा प्रवर्तक बनेल आणि सध्याच्या प्रवर्तक, आदित्य बिर्ला ग्रुप आणि यूके-आधारित व्होडाफोनकडून नियंत्रण घेईल. 

सध्या, भारत सरकार या टेलिकॉम कंपनीचा सर्वात मोठा भागधारक आहे. भारत सरकारचे अंदाजे 49%  टक्के भाग आहेत. जर व्होडाफोन आयडिया आणि TGH यांच्यातील करार अंतिम झाला तर भारत सरकारचे नियंत्रण देखील कमी होईल. तथापि, सरकार एक लहान आणि निष्क्रिय गुंतवणूकदार राहील. टीजीएच त्यांच्या थकबाकीतून माफी मागत नाहीय. उलट, कंपनीला काही दिलासा मिळेल अशा प्रकारे या देणग्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. या संदर्भात सरकारला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. 

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार थकबाकीची रक्कम निकाली काढल्यानंतरच टीजीएचचा प्रस्ताव येईल. कंपनी ज्या पुनर्रचना पॅकेजची मागणी करत आहे ते तिच्या गुंतवणुकीवर आणि सरकारने दिलेल्या मदत पॅकेजवर अवलंबून असेल. जर सरकारने व्होडाफोन आयडियाला मदत पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला तर येत्या काही महिन्यांत हा करार पूर्ण होऊ शकतो. टीजीएच प्रामुख्याने डिजिटल आणि ऊर्जा परिवर्तन यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करते. टेलिकॉम ऑपरेटर चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य आणि अनुभव त्यांच्याकडे आहे. 2003  ते 2007 पर्यंत फ्रेंच टेलिकॉम दिग्गज ऑरेंजला पुनरुज्जीवित करण्याचे श्रेय त्यांचे अध्यक्ष आणि सीईओ संजीव आहुजा यांना जाते. टीजीएचकडे आधीच अनेक देशांमध्ये टेलिकॉम पायाभूत सुविधांमध्ये (जसे की फायबर आणि टॉवर मालमत्ता) भागीदारी आहे.

व्होडाफोन आयडिया (Vi) कंपनी सध्या तोट्यात चालली आहे. तिच्या देणग्या, ज्यात समायोजित सकल महसूल (AGR) आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटशी संबंधित थकबाकी समाविष्ट आहे, मोठ्या प्रमाणात आहेत.

अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी टिलमन ग्लोबल होल्डिंग्ज (TGH) व्होडाफोन आयडियामध्ये ४ ते ६ अब्ज डॉलर (अंदाजे रु. ३५,४८८ ते रु. ५३,२३२ कोटी) गुंतवण्याचा विचार करत आहे. शिवाय, कंपनी तोट्यात चाललेल्या टेलिकॉम कंपनीची मालकी देखील घेऊ शकते.

भारत सरकारने व्होडाफोन आयडियाच्या सर्व देणग्या फेडण्यासाठी भरीव पॅकेज दिले तरच ही गुंतवणूक होईल. थकबाकीची रक्कम निकाली काढल्यानंतरच TGH चा प्रस्ताव येईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

