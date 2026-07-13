/फोक्सवॅगनमधून आणखी 50000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार; CEO च्या विधानाने पायाखालची जमीन सरकली!

जागतिक वाहन उद्योगात वाढती स्पर्धा, चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांचा दबदबा, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि नफ्यातील घसरण याचा परिणाम कार निर्मात्या कंपनीवर दिसून येतोय. पार्श्वभूमीवर जर्मनीची आघाडीची वाहन निर्माता कंपनी Volkswagen मोठ्या पुनर्रचना प्रक्रियेतून जात आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ऑलिव्हर ब्लूम यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या अंतर्गत संदेशात आणखी सुमारे 50 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. यापूर्वीच 50 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात मान्य करण्यात आली असून, एकूण संभाव्य कपात 1 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
फोक्सवॅगनने केलेल्या अंतर्गत आर्थिक आढाव्यानुसार कंपनीचा खर्च प्रतिस्पर्धी वाहन उत्पादकांच्या तुलनेत सुमारे 20 टक्के अधिक आहे. विशेषतः कर्मचारी खर्च, उत्पादन व्यवस्था आणि कारखान्यांच्या देखभालीमुळे कंपनीवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी खर्चात मोठी कपात आवश्यक असल्याचे व्यवस्थापनाचे मत आहे.
फोक्सवॅगन समूहाने यापूर्वीच ऑडी, पोर्शे यांसारख्या उपकंपन्यांसह सुमारे 50 हजार पदे कमी करण्याची योजना स्वीकारली आहे. आता अतिरिक्त 50 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात ही केवळ सैद्धांतिक गणना असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले असले, तरी सर्व ब्रँड, विभाग आणि देशांमधील कर्मचारीसंख्या पुन्हा तपासली जात आहे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
गेल्या काही वर्षांत चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांनी जागतिक बाजारपेठेत आक्रमक विस्तार केला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील आयात शुल्क, युरोपमधील वाढलेला उत्पादन खर्च आणि वाहन विक्रीतील मंदीमुळे फोक्सवॅगनच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या बदलत्या परिस्थितीत कंपनीला व्यवसाय अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत.
जर्मनीतील Emden, Hanover, Zwickau आणि Neckarsulm या उत्पादन केंद्रांच्या भवितव्याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय झालेला नाही. मात्र कंपनीने सध्या कारखाने बंद करण्याऐवजी पर्यायी वापराचे पर्याय शोधण्यावर भर दिला आहे. काही ठिकाणी संरक्षण उद्योगासाठी उत्पादन किंवा चीनमध्ये विकसित केलेल्या Volkswagen मॉडेल्सचे युरोपमध्ये उत्पादन करण्याचाही विचार सुरू आहे.
कंपनीच्या पुनर्रचना आराखड्याला कामगार प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पर्यवेक्षण मंडळाच्या बैठकीतही अनेक प्रस्तावांवर सहमती झाली नाही. त्यामुळे नोकरी कपात किंवा कारखाने बंद करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये पुढील काही आठवड्यांत पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
फोक्सवॅगनचा हा निर्णय केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जागतिक वाहन उद्योगातील बदलत्या परिस्थितीचे संकेत मानले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी, तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलित उत्पादन आणि खर्च नियंत्रण यामुळे पारंपरिक वाहन कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये मोठे बदल करावे लागत आहेत. उद्योगतज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही वर्षांत इतर वाहन उत्पादकांकडूनही अशाच प्रकारच्या पुनर्रचना योजनांची घोषणा होऊ शकते.