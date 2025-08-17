English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
16 दिवसात 1300 किमीचा प्रवास, 24 जिल्हे अन्... आजपासून सुरु होणारी Voter Adhikar Yatra आहे तरी काय?

Voter Adhikar Yatra Details: आजपासून सुरु होणाऱ्या या यात्रेचा मार्ग कसा असणार आहे? ती कोणकोणत्या जिल्ह्यांमधून जाणार आहे जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 07:16 AM IST
आजपासून 16 दिवस चालणार ही यात्रा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Voter Adhikar Yatra Details: बिहारमध्ये मतदारयाद्यांमधील अनियमिततेच्या विरुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधींची महत्त्वाकांक्षी 'व्होटर अधिकार यात्रा' उद्यापासून म्हणजेच 17 ऑगस्टपासून सासाराम येथून सुरू होत आहे. पुढील 16 दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत राहुल गांधी पूर्णवेळ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रभाव पाडण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. बिहार निवडणुकीच्या दृष्टीने ही यात्रा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. 

अशी असेल यात्रा

बिहारच्या 38 जिल्ह्यांपैकी 24 जिल्ह्यांमधून ही यात्रा जाईल. राज्यातील 243 विधानसभा मतदारसंघांपैकी जवळपास 60 मतदारसंघापर्यंत ही यात्रा थेट पोहोचणार आहे. त्यात औरंगाबाद, गया, नालंदा, मुंगेर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, भागलपूर, सीतामढी, पूर्व आणि पश्चिम चंपारण, सुपौल, सिवान, छपरा आराह या भागांचा समावेश आहे.

मत चोरीच्या आरोपाचा संदर्भ

निवडणूक आयोगातर्फे बिहारमध्ये राबविण्यात आलेल्या मतदारयादी फेरपडताळणीच्या विशेष मोहिमेविरुद्ध काँग्रेसने संसदेत आणि संसदेबाहेर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मत चोरीचा आरोप करताना व्होटर अधिकार यात्रा सुरू करण्याची घोषणा 13 ऑगस्टला केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबू जगजीवनराम यांची कर्मभूमी असलेल्या सासाराममधून ही यात्रा उद्यापासून सुरू होत आहे.

एकूण प्रवास किती?

या यात्रेमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांसोबतच 'इंडिया' आघाडीतील राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष तसेच अन्य समविचारी पक्षांचे नेतेदेखील सहभागी होणार आहेत. ही यात्रा 16 दिवसांत संपूर्ण राज्यात 1300 किमी प्रवास करेल.

समारोप कुठे?

या यात्रेचा समारोप एक सप्टेंबर रोजी पाटण्याच्या गांधी मैदानावर होईल. त्यात 'इंडिया' आघाडीचे सर्व प्रमुख नेते एकत्र येऊन शक्तिप्रदर्शनही करतील. यासोबतच देशभरात मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमिततेवरून रान पेटविण्यासाठी आणि या मुद्द्याला जन आंदोलनाचे स्वरूप देण्यासाठी 22 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर दरम्यान सर्व राज्यांमध्ये सभा घेण्याची घोषणा काँग्रेसने केली आहे.

आयोग म्हणतं, मतदार यादीतील चुका निवडणुकीआधीच दाखवायला हव्या होत्या!

मतदार फेरतपासणी मतचोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान पेटवले असताना निवडणूक आयोगाने शनिवारी भूमिका मांडली. 'मतदार यादीतील चुका राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या आधीच दाखवायला हव्या होत्या,' असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाची उद्या पत्रकार परिषद होणार आहे. तत्पूर्वीच, आयोगाने एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना मतदार यादी दिली जाते. त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जातात. त्यावेळीच यादीतील चुका दाखवणे अपेक्षित आहे. मतदार यादी देण्याचा हेतूच तो असतो. मात्र काही पक्षांनी व त्यांच्या बूथ प्रतिनिधींनी योग्य वेळी याद्या पाहिल्याच नाहीत असे दिसते, असे आयोगाने म्हटले आहे.

FAQ

1. व्होटर अधिकार यात्रा म्हणजे काय?
व्होटर अधिकार यात्रा ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू होणारी एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम आहे. ही यात्रा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि या मुद्द्याला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यासाठी आयोजित केली आहे.

2. ही यात्रा कधी आणि कुठून सुरू होत आहे?
ही यात्रा 17 ऑगस्ट 2025 पासून सासाराम येथून सुरू होत आहे. सासाराम हे काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबू जगजीवनराम यांची कर्मभूमी आहे.

3. यात्रेचा कालावधी किती आहे?
ही यात्रा 16 दिवस चालेल, म्हणजेच 17 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

