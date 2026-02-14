EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान झाले आणि धक्कादायक निकाल लागला! काँग्रेसचा मोठा विजय, भाजपला जबरदस्त धक्का

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तेलंगणा नगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने बहुमत मिळवत नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर नियंत्रण मिळवले आहे. एकूण 116 नगरपालिका आणि 7 महानगरपालिकांसाठी निवडणुका झाल्या. ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान झाले.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 14, 2026, 08:33 PM IST
Telangana Municipal Election Results 2026 Updates:   ईव्हीएम हद्दपार करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी सातत्याने विरोधी पक्षांकडून होत असताना कर्नाटकच्या राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतःहून हे पाऊल उचलले आहे. बंगळुरू मनपासह झेडपी निवडणुकीत आता बॅलेट पेपरवर मतदान होणार असल्याची घोषमा करण्यात आली. त्याप्रमाणे तेलंगणामधील 116 नगरपालिका आणि 7 महानगरपालिकांसाठी एकूण 2,996 वॉर्डांसाठी   ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान झाले.  तेलंगणा नगरपालिका निवडणुकीचे निकाल खूपच आश्चर्यकारक आहेत. काँग्रेसला मोठा विजय मिळाला आहे. तर, दुसरीकडे भाजपला जबरदस्त धक्का बसला आहे. 

तेलंगणामधील नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय

तेलंगणामधील नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तेलंगणा नगरपालिका निवडणुकीचे निकाल काँग्रेस पक्षासाठी खूप महत्वाचे मानले जात आहेत. भारत राष्ट्र समिती (BRS) आणि भारतीय जनता पक्ष (BJP) यांनीही चांगली कामगिरी केली. काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीत आपली ताकद दाखवली. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने 1,537 वॉर्डांमध्ये निर्णायक विजय मिळवला आहे. काँग्रेसने भाजप, AIMIM आणि BRS ला मागे टाकले आहे.  

तेलंगणात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षांनी, काँग्रेस पक्षाने तेलंगण नगरपालिका निवडणुकीत आपले स्थान मजबूत केले आहे. निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या विजयाचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, राज्य सरकार भविष्यात प्रत्येक नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचा व्यापक विकास करेल आणि लोकांच्या विश्वासाला सार्थ ठरवेल.

कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या 

काँग्रेस: ​​1,537 प्रभाग
भारत राष्ट्र समिती (BRS): 781 प्रभाग
भारतीय जनता पक्ष (भाजप): 336 प्रभाग
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM): 70 प्रभाग
सीपीआय (मार्क्सवादी): 13 प्रभाग
इतर पक्ष: 73 प्रभाग
अपक्ष: 183 प्रभाग

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

