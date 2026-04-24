Advisory : विमान, रस्ते अगदी कोणत्याच मार्गानं प्रवास करणं टाळा; भारत सरकारचा इशारा

Iran news India Issued Advisory : मध्यपूर्वेमध्ये सुरू असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावासाकडून नुकत्याच काही मार्गदर्शक सूचना नव्यां जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारतीय नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत इराणच्या दिशेनं प्रवास न करण्याच्या आणि हा प्रवास टाळण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. सक्तीचा इशारा जारी करत इराणमध्ये आधीपासूनच असणाऱ्या भारतीयांना सुरक्षित रस्तेमार्गानं लवकरात लवकर इराण सोडण्याचं आवाहनही केलं आहे.
भारत आणि इराणदरम्यान काही विमानसेवा संभाव्य स्वरुपात सुरू होण्याच्या चर्चा आणि तत्सम वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनानं या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. शिवाय युद्धजन्य परिस्थिती अद्यापही निवळली नसून, अनिश्चितता आणि चिंता अद्यापही कायम असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
भारत आणि इराणमधील विमानसेवा सुरू होण्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांसाठी हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. भारतीय दूतावासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार तणावाची ही स्थिती पाहता हवाई प्रवासावर निर्बंध लागहू आहेत. शिवाय इराणच्या नजीक हवाई वाहतुकीबाबत अनिश्चितता कायम असल्यानं आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवासावर हे सावट कायम आहे.
दूतावासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार, 'याचा पुनरूच्चार केला जात आहे की इराणमध्ये असणाऱ्या भारतीयांनी तातडीनं दूतावासाशी संपर्क साधत निर्धारित रस्तेमार्गानं तातडीनं इराण सोडा .' या सूचनांच्याच माध्यमाकतून इराणमधील भारतीयांसाठी काही दूरध्वनी क्रमांकसुद्धा जारी करण्यात आले आहेत. हे क्रमांक खालीलप्रमाणे...
मोबाइल नंबर: +989128109115
मोबाइल नंबर +989128109102
मोबाइल नंबर: +989128109109
मोबाइल नंबर: +989932179359
23 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईच्या धर्तीवर भारतानं इराणमधील नागरिकांना तातडीनं देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. 14 जानेवारी 2026 ला जारी करण्यात आलेल्या इशाऱ्यांमध्येसुद्धा भारतीयांनी कोणत्याही प्रकारची निदर्शनं, गर्दी आणि तत्सम असुरक्षित ठिकाणांपासून दूर राहण्याचा इशारा जारी केला होता.