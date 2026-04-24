  Advisory : विमान, रस्ते अगदी कोणत्याच मार्गानं प्रवास करणं टाळा; भारत सरकारचा इशारा

Iran news India Issued Advisory : मध्यपूर्वेमध्ये सुरू असणारा तणाव पाहता केंद्र शासनाच्या वतीनं काही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. काय आहेत या सूचना? जाणून घ्या...  

सायली पाटील | Updated: Apr 24, 2026, 07:57 AM IST
Iran news India Issued Advisory : मध्यपूर्वेमध्ये सुरू असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावासाकडून नुकत्याच काही मार्गदर्शक सूचना नव्यां जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारतीय नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत इराणच्या दिशेनं प्रवास न करण्याच्या आणि हा प्रवास टाळण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. सक्तीचा इशारा जारी करत इराणमध्ये आधीपासूनच असणाऱ्या भारतीयांना सुरक्षित रस्तेमार्गानं लवकरात लवकर इराण सोडण्याचं आवाहनही केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत आणि इराणदरम्यान काही विमानसेवा संभाव्य स्वरुपात सुरू होण्याच्या चर्चा आणि तत्सम वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनानं या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. शिवाय युद्धजन्य परिस्थिती अद्यापही निवळली नसून, अनिश्चितता आणि चिंता अद्यापही कायम असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

कोणत्याही मार्गानं इराणचा प्रवास टाळा... 

भारत आणि इराणमधील विमानसेवा सुरू होण्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांसाठी हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. भारतीय दूतावासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार तणावाची ही स्थिती पाहता हवाई प्रवासावर निर्बंध लागहू आहेत. शिवाय इराणच्या नजीक हवाई वाहतुकीबाबत अनिश्चितता कायम असल्यानं आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवासावर हे सावट कायम आहे. 

दूतावासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार, 'याचा पुनरूच्चार केला जात आहे की इराणमध्ये असणाऱ्या भारतीयांनी तातडीनं दूतावासाशी संपर्क साधत निर्धारित रस्तेमार्गानं तातडीनं  इराण सोडा .' या सूचनांच्याच माध्यमाकतून इराणमधील भारतीयांसाठी काही दूरध्वनी क्रमांकसुद्धा जारी करण्यात आले आहेत. हे क्रमांक खालीलप्रमाणे... 

मोबाइल नंबर: +989128109115

मोबाइल नंबर  +989128109102

मोबाइल नंबर: +989128109109

मोबाइल नंबर: +989932179359

यापूर्वीसुद्धा जारी करण्याच आले आहेत असे इशारे... 

23 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या संभाव्य कारवाईच्या धर्तीवर भारतानं इराणमधील नागरिकांना तातडीनं देश सोडण्याचे आदेश दिले होते. 14 जानेवारी 2026 ला जारी करण्यात आलेल्या इशाऱ्यांमध्येसुद्धा भारतीयांनी कोणत्याही प्रकारची निदर्शनं, गर्दी आणि तत्सम असुरक्षित ठिकाणांपासून दूर राहण्याचा इशारा जारी केला होता. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

