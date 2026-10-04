Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /सावधान! भारतात दरवर्षी तब्बल 1.9 लाख कॅन्सरच्या रुग्णांमागे हे इन्फेक्शन कारणीभूत; WHO च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती

सावधान! भारतात दरवर्षी तब्बल 1.9 लाख कॅन्सरच्या रुग्णांमागे 'हे' इन्फेक्शन कारणीभूत; WHO च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालातून समोर आले आहे की, वरकरणी सामान्य वाटणारे पण धोकादायक संसर्ग १,९०,००० नवीन कर्करोगाच्या रुग्णांची निर्मिती कशी करतात. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 04, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:54 PM IST
सावधान! भारतात दरवर्षी तब्बल 1.9 लाख कॅन्सरच्या रुग्णांमागे 'हे' इन्फेक्शन कारणीभूत; WHO च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 24 तासात 2 मोठे झटके!
2
3
4
5