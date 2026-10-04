सावधान! भारतात दरवर्षी तब्बल 1.9 लाख कॅन्सरच्या रुग्णांमागे 'हे' इन्फेक्शन कारणीभूत; WHO च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती

कॅन्सर म्हटलं की चुकीची जीवनशैली, तंबाखू, मद्यपान किंवा आनुवंशिकता ही कारणं प्रामुख्याने समोर येतात. मात्र, कॅन्सरचा धोका केवळ या गोष्टींपुरता मर्यादित नाही. शरीरात दीर्घकाळ राहणारे काही व्हायरस आणि बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शनदेखील पुढे जाऊन कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराला कारणीभूत ठरू शकतात. अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या एका जागतिक वैद्यकीय अभ्यासातून याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 'द लॅन्सेट ऑन्कोलॉजी'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 1.9 लाख नवीन कॅन्सरच्या रुग्णांमध्ये काही विशिष्ट इन्फेक्शनचा थेट संबंध आढळतो. विशेष म्हणजे, यातील अनेक इन्फेक्शन वेळेवर प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचारांच्या माध्यमातून टाळता येण्यासारखे आहेत.
WHO च्या इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) शी संबंधित संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात याबाबत अनेक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारतात 15.62 लाखांहून अधिक नवीन कॅन्सरची प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी 12 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांचा संबंध जुन्या किंवा दीर्घकाळ टिकून राहणाऱ्या इन्फेक्शनशी असल्याचे आढळले. हा प्रश्न केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. जगभरातील कॅन्सरच्या प्रकरणांपैकी सुमारे 12 टक्के म्हणजेच अंदाजे 23 लाख प्रकरणांचा संबंध अशा इन्फेक्शनशी असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.
भारतात इन्फेक्शनमुळे होणाऱ्या कॅन्सरमध्ये ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस (HPV) हा प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. या व्हायरसचा सर्वाधिक संबंध महिलांमध्ये आढळणाऱ्या गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरशी (सर्व्हायकल कॅन्सर) आहे. अभ्यासानुसार, HPV मुळे भारतात एक लाखांहून अधिक कॅन्सरची प्रकरणे जोडली गेली आहेत. या व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी उपलब्ध असलेली HPV लस हा महत्त्वाचा प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. त्यामुळे योग्य वयात लसीकरण आणि नियमित तपासणी यांना विशेष महत्त्व आहे.
HPV नंतर हेलिकोबॅक्टर पायलोरी (H. pylori) या बॅक्टेरियाकडेही विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. पोटात दीर्घकाळ राहणाऱ्या या बॅक्टेरियाच्या इन्फेक्शनचा पुढे जाऊन पोटाच्या कॅन्सरशी संबंध जोडला जातो. भारतातील सुमारे 47 हजार कॅन्सरच्या प्रकरणांशी या इन्फेक्शनचा संबंध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय हेपेटायटिस B आणि हेपेटायटिस C हे व्हायरसही लिव्हरसाठी धोकादायक ठरू शकतात. या इन्फेक्शनमुळे पुढे लिव्हर कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. अहवालानुसार, हेपेटायटिस B शी संबंधित सुमारे 10 हजार, तर हेपेटायटिस C शी संबंधित सुमारे 5,300 लिव्हर कॅन्सरची प्रकरणे आढळली. तसेच एपस्टीन-बार व्हायरस (EBV) चादेखील काही प्रकारच्या कॅन्सरशी संबंध असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. या व्हायरसशी संबंधित सुमारे 22 हजार कॅन्सरची प्रकरणे नोंदली गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या आकडेवारीमुळे चिंता वाढत असली तरी यातील अनेक इन्फेक्शनशी संबंधित कॅन्सरचा धोका वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास कमी करता येऊ शकतो. लसीकरण, नियमित आरोग्य तपासणी आणि इन्फेक्शनचे वेळेवर निदान व उपचार यामुळे मोठा फरक पडू शकतो. मुलींना योग्य वयात HPV लस देणे आणि नवजात बालकांना हेपेटायटिस B ची लस देणे हे प्रतिबंधाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे उपाय आहेत. त्याचबरोबर पोटाच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या समस्या किंवा वारंवार होणाऱ्या इन्फेक्शनकडे दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांचा सल्ला घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.
इन्फेक्शन झालं म्हणजे कॅन्सर होणारच असं नाही. कॅन्सरचा धोका अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे कोणतीही लक्षणे किंवा इन्फेक्शनबाबत चिंता असल्यास स्वतःहून निष्कर्ष न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.