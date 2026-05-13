भारतात 1877 च्या महाभयंकर दुष्काळाची पुनरावृत्ती; 2026 मध्ये 'सुपर अल निनो'चा हाहाकार?

Super El Nino: निसर्गाचा लहरीपणा आता मानवाच्या अस्तित्वासाठी मोठे आव्हान ठरताना दिसत आहे. जगभरातील हवामान तज्ज्ञांनी 2026 सालासाठी एक अत्यंत चिंताजनक इशारा दिला आहे. प्रशांत महासागरामध्ये निर्माण होणारा 'सुपर अल निनो' (Super El Niño) भारतासह संपूर्ण जगाला महाभयंकर दुष्काळ आणि अन्नाच्या भीषण टंचाईच्या उंबरठ्यावर उभे करू शकतो. 1877 मध्ये ज्याप्रमाणे अल निनोमुळे जगभरातील 4 टक्के लोकसंख्या नष्ट झाली होती, तशीच काहीशी स्थिती उद्भवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान जेव्हा सरासरीपेक्षा कमालीचे वाढते, तेव्हा त्या स्थितीला 'अल निनो' म्हणतात. मात्र, जेव्हा हे तापमान वाढ अत्यंत तीव्र असते आणि दीर्घकाळ टिकते, तेव्हा त्याला 'सुपर अल निनो' असे संबोधले जाते. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये पॅसिफिकमधील क्षारता (Salinity) वाढल्यामुळे अल निनोची शक्ती प्रचंड वाढणार आहे. हे केवळ हवामानातील बदल नसून एक जागतिक हवामान आणीबाणी ठरू शकते.
इतिहासाची पाने उलटली तर 1877-78 चा काळ अंगावर काटा आणणारा आहे. त्यावेळी आलेल्या भीषण अल निनोमुळे भारतात 'ग्रेट फेमाइन' (महादुष्काळ) पडला होता. लाखो लोकांनी अन्नावाचून प्राण गमावले होते. शास्त्रज्ञांच्या मते, 2026 मधील परिस्थिती त्या काळाशी मिळतीजुळती आहे. जर समुद्राच्या तापमानातील ही वाढ रोखता आली नाही, तर आपण दीडशे वर्षांपूर्वीच्या त्या भीषण संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, असे मानले जात आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे मान्सूनवर अवलंबून आहे. 'सुपर अल निनो'चा थेट फटका पावसाला बसतो. प्राथमिक अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारतातील मान्सून हा सरासरीच्या 92 टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात होणारा पाऊस खंडित स्वरूपाचा असेल, ज्यामुळे पेरण्या उलटण्याची आणि पिके जळून जाण्याची भीती सर्वाधिक आहे.
2026 च्या सुरुवातीलाच भारताच्या अनेक भागांत (विशेषतः उत्तर आणि मध्य भारत) तापमान 45 ते 46 अंशांच्या पार गेले आहे. हे सुपर अल निनोच्या आगमनाचे संकेत आहेत. यंदाचा उन्हाळा केवळ कडक नसेल, तर तो दीर्घकाळ टिकणारा असेल. उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heatwaves) मानवी आरोग्यासोबतच भूगर्भातील पाणीपातळीवरही गंभीर परिणाम होणार आहेत. जलसाठे आटल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उग्र रूप धारण करू शकतो.
पाऊस कमी झाल्यामुळे खरीप पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटू शकते. भात, मका आणि ऊस यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांवर याचे संकट ओढवेल. उत्पादनात घट झाल्यामुळे बाजारात अन्नधान्याचे भाव गगनाला भिडतील, ज्याचा थेट परिणाम महागाई वाढण्यावर होईल. भारतासारख्या लोकसंख्याबहुल देशासाठी अन्नसुरक्षा टिकवून ठेवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.
जेव्हा शेती संकटात येते, तेव्हा त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने देशाच्या जीडीपीवर (GDP) होतो. पाणीटंचाईमुळे उद्योगांनाही फटका बसतो. ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्यास वीज संकटही ओढवू शकते. या चक्रव्यूहामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन, दुष्काळरोधक बियाण्यांचा वापर आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे अनिवार्य आहे. केवळ सरकारवर विसंबून न राहता, नागरिकांनीही पाण्याचा जपून वापर करणे ही काळाची गरज आहे. निसर्गाच्या या प्रकोपापासून वाचण्यासाठी आपल्याला आपली जीवनशैली आणि पर्यावरणाप्रती असलेला दृष्टिकोन बदलावा लागेल.