भारतात धोक्याची घंटा? देशात एकाच वेळी वाजला सर्व मोबाईलवर अलार्म, का आला अनेक वेळा Emergency Alert Message?

DoT Mobile Alert Trial : आज सकाळी 11.40 मिनिटांनी भारतावर मोठं संकट कोसळलं की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. ज्यावेळी अख्खा भारतात सर्व मोबाईल फोनवर अचानक अलार्म वाजायला लागला. काही वेळासाठी भारतीय जिथे होते तिथेच स्तब्ध झाले आणि घाबरले. भारतावर मोठं संकट आलं की काय असं जणू त्यांच्या मनात आलं. ऑफिसमध्ये असलेल्या लोकांच्या मोबाईलवर एकत्र अलार्म वाजायला लागला. लोकांना काय करावे कळतं नव्हतं. बाजारपेठ असो किंवा सार्वजनिक ठिकाण, वाहन चालवताना अचानक मोबाईल वाजायला लागला. हा Emergency Alert Message नेमका काय होता, याबद्दल जाणून घ्या.
संपूर्ण देशभरात नवीन सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टिम विकसित करण्यात येत आहेत. त्याची देशभर चाचणी करण्यासाठी आज भारतीयांचा मोबाईल फोन एकत्र वाजला. आपत्तीच्या काळात नागरिकांना तात्काळ सूचना देण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या चाचणीदरम्यान नागरिकांच्या मोबाइल स्क्रीनवर अचानक एक आपत्कालीन सूचना देण्यात आली. या सूचनेसोबत एक मोठा विशिष्ट आवाज किंवा तीव्र व्हायब्रेशन देखील झालं. हा केवळ एक 'टेस्ट मेसेज' असेल, ज्याचा उद्देश यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची तपासणी करणे हा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये असं आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आलंय.
भारताने स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक सेल ब्रॉडकास्ट सेवा सुरू केली आहे. यामध्ये नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीची तात्काळ सतर्क करण्यात येणार आहे. सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, असा याचा उद्देश आहे. पहिल्यांदा मोबाईल वाजल्यावर इंग्रजी आणि साऊथ भाषेत मेसेज आला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यातून काही कळलं नाही आणि ते घाबरले. पण नंतर इंग्रजीसोबत अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये हा मेसेज दुसऱ्यांदा वाजला. महाराष्ट्रात इंग्रजीसोबत मराठीत दुसऱ्यांदा पुन्हा एका मोबाईल वाजला.
अमेरिका - इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे मोबाईल वाजल्यामुळे भारतीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अशीच प्रणाली यूएई मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (नॅशनल वॉर्निंग सिस्टम) आहे. ज्याद्वारे युद्ध काळात नागरिकांना सतर्क करण्यात येत होतं. दुबईमध्ये रॉकेट हल्ल्याच्या वेळी नागरिकांना नॅशनल वॉर्निंग सिस्टमद्वारे मोबाईलवर असाच मेसेज आणि अलार्म वाजवला जात होता. अशातच युद्धासारखा प्रसंगाबद्दल एकत्र संपूर्ण भारतीयांना सतर्क करण्यासाठी ही प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. शिवाय भविष्यात पूर, भूकंप, चक्रीवादळ यासारख्या संकटात नागरिकांना कमी वेळेत सतर्क करण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.