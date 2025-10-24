English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' व्यक्तीला विसरुन चालणार नाही; 'मिले सुर मेरा तुम्हारा'पासून 'कॅडबरी'च्या जाहिरातीपर्यंत... पाहा त्यांचं दर्जेदार काम

Piyush Pandey indian advertising story : जाहिरात म्हटली की काही नावं किंवा काही जाहिराती आपोआपच डोळ्यांसमोर येतात. त्यातील अर्ध्याहून अधिक तर पियूष पांडे यांच्याच... 

सायली पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 03:09 PM IST
watch Iconic ads by Piyush Pandey indian advertising story adversisments

Piyush Pandey indian advertising story : भारतीय जाहिरात क्षेत्रामध्ये काही ब्रँडच्या जाहिराती इतक्या कमाल ठरल्या की त्या कैक दशकांनंतरही अनेकांच्याच मनाचा ठाव घेत आहेत. अशा जाहिराती सामान्यांनाही आपल्याशा आणि आपल्यातल्याच वाटाव्यात या हेतून त्यांना कलात्मकरित्या सादर करण्यात पियूष पांडे यांचं मोठं योगदान. पांडे यांचं निधन झाल्याचं वृत्त नुकतंच समोर आलं आणि एका क्षणात त्यांचं काम नजरेसमोरून गेलं. भारतीय जाहिरातीचं सबंध व्याकरणच बदलणाऱ्या या अवलियाच्या कामाची काही दर्जेदार उदाहरणं पाहाच... 

मिले सूर मेरा तुम्हारा... 
1988 मध्ये पियूष पांडे यांनी 'मिले सूर मेरा तुम्हारा' हे गीत लिहिलं. तेव्हापासून ते अगदी आतापर्यंत या गीतानं प्रत्येक भारतीयाच्या मनाचा ठाव घेत विविधतेतील एकता दाखवून दिली. 

लूना मोपेड- 'चल मेरी लूना'
80 च्या दशकाच्या अखेरीस टेलिव्हिजन जाहिरातींच्या सुरुवातीच्याच काळात लूना मोपेडची जाहिरात घराघरात पोहोचवली तिच मुळात पांडे यांनी. खिशाला परवडणाऱ्या या बाईकसाठी पांडे यांनी स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिलं. 

कॅडबरी - 'कुछ खास है, हम समी मे'
लहानग्यांना आवडणारं चॉकलेट मोठ्यांनाही वेड लावून जातं, अशा या जगतात क्रिकेटप्रती प्रेम असणाऱ्या आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तीसाठी मैदानावर आलेल्या एका महिलेला दाखवत तिच्या मनातील भावना अगदी सहजपणे या जाहिरातीतून मांडण्यात आल्या होत्या. 

एशियन पेंट्स - 'हर घर कुछ कहता है'
एक भींती रंगवणाऱ्या रंगांचा ब्रँड, कथा सांगण्याचंही काम करु शकतो, घराची संस्कृती दाखवू शकतो असं सांगत एशियन पेंट्सच्या जाहिरातीनं साऱ्यांची मनं जिंकली. भावनिक खोली, प्रत्येक घराची एक कहाणी हीच या जाहिरातीचा गाभा ठरली... 

पाँड्स- 'गुगली वुगली वूश'
एका स्किनकेअर ब्रँडसाठी पांडे यांनी साकारलेली जाहिरात काहीशी खेळकर स्वरुपात सादर करण्यात आली. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत ही जाहिरात सर्वांनाच भावली. 

फेविक्विक- 'तोडो नही जोडो'
एक साधासुधा भक्कम गोष्टी घट्टपणे चिकटवणारा गम म्हणजे, किंवा इंन्सटंट अधेसिव्ह म्हणून विकल्या जाणाऱ्या फेविक्विकच्या जाहिरातीमध्ये एक कमाल संदेश देत थेट दोन देशांमध्ये असणारा दुरावा मिटवण्यासाठीचा प्रयत्न शब्दांमध्ये एकसंध बांधला. 

वोडाफोन - झू झू 
झू झू च्या जाहिराती आणि वोडाफेनच्या इतर कैक जाहिरातींनी या ब्रँडवला एक नवी ओळख दिली. सामान्यांमध्ये हा ब्रँड चर्चेत राहिला आणि यात योगदान होतं पांडे यांचं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

