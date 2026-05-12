/Watermelon Death : कलिंगड खाणं पडलं महागात! 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, 3 जणांची अवस्था गंभीर

Chhattisgarh Watermelon Death News: मुंबईतील पायधुनी परीसरातील डोकाडिया कुटुंबातील प्रकरण ताजं असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कलिंगड खाल्ल्यामुळे एकाच कुटुंबातील 5 मुलांची तब्येत अचानक बिघडली. तर 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा कलिंगड 'दोषी' अल्याच समोर आलं आहे.
Chhattisgarh Watermelon Death News: कलिंगड खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृ्त्यू झाल्याची घटना मुंबईतील पायधुनी परिसरात घडली होती. बिर्याणी पाठोपाठ त्यांनी कलिंगड खाल्ल्यामुळे या चार जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर कलिंगडची मागणी झपाट्याने कमी झाली. मात्र फॉरेन्सिकच्या अहवालसमोर आल्यानंतर कलिंगड या मृत्यूचं कारण नसल्याचं समोर आलं आहे. असं असताना एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. छत्तीसगडच्या रायपुरमध्ये हा प्रकार घडला आहे.
रायपुरच्या जांजगीरमध्ये 15 वर्षीय मुलाचा कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू झाला आहे. कलिंगड खाल्ल्यानंतर 3 मुलांची तब्येत बिघडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोडी दल्हा येथील रहिवासी अखिलेश धिवार (15), आवारीड येथील रहिवासी श्री धिवार (4), पिंटू धिवार (12), खतोला, नरेंद्र धिवार (17) आणि कोटगढ येथील हितेश धिवार (13) हे त्यांच्या कुटुंबीयांसह घरकोट येथील घरोघरी सांघिकळ येथे भेट देण्यासाठी आले होते.
मुलांचे नातेवाईक स्वजन महेंद्र कुमार यांनी सांगितलं की, रविवारी दुपारी मुलांनी घरात कापून ठेवलेला कलिंगड खाल्ला. हे कलिंगड सकाळी कापून ठेवल्याच नातेवाईकांनी सांगितलं आहे. मुलांनी अनेक तासानंतर तो कलिंगड खाल्लं. तसेच मुलांनी या कलिंगडनंतर चिकन खाल्लं आहे. कलिंगड खाल्ल्यानंतर थोड्याच वेळात अखिलेशची प्रकृती खालावू लागली. त्याला रात्री उलट्या, जुलाब आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. प्रकृती अधिकच खालावल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी सकाळी त्याला रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले, परंतु वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला.
या घटनेमुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली. अखिलेशच्या पाठोपाठ इतर चार मुलांमध्येही तशीच लक्षणे दिसू लागली. त्यांना तात्काळ जिल्हा रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.
जिल्हा रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन डॉ. कुजूर यांनी सांगितले की, बराच काळ साठवून ठेवलेले कापलेले कलिंगड खाल्ल्याने संसर्ग आणि अन्न विषबाधा होण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक तपासणीत हेच कारण असल्याचे दिसून येत आहे, तथापि, चाचणी अहवाल मिळाल्यानंतरच नेमके कारण निश्चित होईल.
दरम्यान, प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या पथकांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. संसर्ग, खराब झालेली फळे किंवा इतर कोणत्या कारणामुळे मुलांची प्रकृती खालावली आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी अन्नाचे नमुने घेण्यात आले आहेत.