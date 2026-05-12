Watermelon Death : कलिंगड खाणं पडलं महागात! 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, 3 जणांची अवस्था गंभीर

Chhattisgarh Watermelon Death News: मुंबईतील पायधुनी परीसरातील डोकाडिया कुटुंबातील प्रकरण ताजं असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कलिंगड खाल्ल्यामुळे एकाच कुटुंबातील 5 मुलांची तब्येत अचानक बिघडली. तर 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा कलिंगड 'दोषी' अल्याच समोर आलं आहे. 

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 12, 2026, 06:08 PM IST|Updated: May 12, 2026, 06:21 PM IST
About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

