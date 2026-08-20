Video: "आम्हीही भारतीय आहोत, आम्हाला चिनी म्हणू..." चिमुकलीच्या भावनिक आवाहनाने सोशल मीडियावर खळबळ

भारताची ओळखच मुळात विविधतेत एकतेची आहे. देशाच्या प्रत्येक भागातील भाषा, संस्कृती, वेशभूषा आणि चेहरे वेगळे असले तरी सर्वजण भारतीयच आहेत. मात्र या विविधतेमुळेच काही लोकांना आपल्या स्वतःच्या देशात भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. अरुणाचल प्रदेशातील एका चिमुकलीचा भावनिक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये ती निरागसपणे, पण अतिशय ठामपणे म्हणताना दिसते की, “आम्हीही इंडिया आहोत... आम्हाला चायनीज म्हणू नका.” या काही शब्दांनी अनेकांच्या मनाला चटका लावला आहे.
व्हिडीओमध्ये ही मुलगी तिच्यासोबत किंवा ईशान्य भारतातील लोकांसोबत होणाऱ्या एका गंभीर प्रकारच्या भेदभावाबद्दल बोलताना दिसते. चेहऱ्याची ठेवण किंवा डोळ्यांची रचना वेगळी असल्यामुळे ईशान्येकडील लोकांना परदेशी समजणे किंवा त्यांना ‘चायनीज’ म्हणून हाक मारणे, हा प्रकार नवीन नाही. मात्र हीच गोष्ट एका लहान मुलीच्या तोंडून ऐकताना तिच्या शब्दांमागची वेदना अधिक तीव्रतेने जाणवते. तिचं म्हणणं साधं आहे की, वेगळं दिसणं म्हणजे वेगळ्या देशाचा नागरिक असणं नाही.
ईशान्य भारतातील अनेक नागरिकांनी देशाच्या इतर भागांमध्ये राहताना अशा प्रकारच्या वर्णद्वेषी किंवा अपमानास्पद वागणुकीचा अनुभव सांगितला आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरून किंवा दिसण्यावरून त्यांची ओळख ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. कधी टोमणे मारले जातात, तर कधी परदेशी असल्यासारखं वागवलं जातं. अशा घटना केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या भावना दुखावत नाहीत, तर त्याच्या भारतीय असण्याच्या ओळखीवरही प्रश्नचिन्ह उभं करतात. या चिमुकलीच्या व्हिडीओने पुन्हा एकदा याच प्रश्नाकडे देशाचं लक्ष वेधलं आहे.
भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेत आहे. अरुणाचल प्रदेश असो, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड किंवा देशातील कोणताही भाग, प्रत्येक प्रदेश भारताच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. मग एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, डोळे, त्वचेचा रंग किंवा वेशभूषा वेगळी आहे म्हणून त्याला स्वतःची भारतीय ओळख सिद्ध करण्याची वेळ का यावी? या मुलीच्या शब्दांमधून हाच प्रश्न समोर येतो.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी या चिमुकलीच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया दिल्या. तिच्या भावना समजून घेत अनेक युजर्सनी देशातील वर्णद्वेष आणि प्रादेशिक पूर्वग्रहांविरोधात आवाज उठवला. विशेषतः एका लहान मुलीला स्वतःची ओळख आणि भारतीयत्व सांगण्यासाठी अशा प्रकारे बोलावं लागतंय, ही बाब अनेकांना अस्वस्थ करणारी ठरली. काही सोशल मीडिया युजर्सनी अशा भेदभावाच्या घटनांवर कठोर कारवाई आणि जनजागृतीची गरज व्यक्त केली.
या चिमुकलीचा व्हिडीओ केवळ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक भावनिक प्रसंग नाही. तो आपल्याला भारताची खरी ओळख पुन्हा आठवून देतो. या देशात शेकडो भाषा आहेत, असंख्य संस्कृती आहेत आणि प्रत्येक प्रदेशातील लोकांचे चेहरे व जीवनशैली वेगळी आहे. पण या सगळ्यांना जोडणारी ओळख एकच आहे ते म्हणजे भारतीय. अरुणाचल प्रदेशातील या चिमुकलीने काही शब्दांत सांगितलेला संदेश त्यामुळे खूप मोठा आहे. एखाद्याचं दिसणं वेगळं असू शकतं, पण त्याचं देशप्रेम किंवा भारतीयत्व वेगळं नसतं.
तिच्या निरागस प्रश्नाचं उत्तर संपूर्ण समाजाने स्वतःला द्यायला हवं. भारतामध्ये भारतीय असल्याचं सिद्ध करण्याची गरज कुणालाही पडू नये.