...तर आम्ही भारतातील 'या' शहरावर करु हल्ला; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांची धमकी

Pakistan Defence Minister Threatens India: पाकिस्तान आणि भारतामध्ये तणाव वाढत असतानाच आता पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांनी भारताला थेट धमकी दिली आहे. नेमकं काय म्हणालेत पाकिस्तानी संरक्षणमंत्री पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 5, 2026, 10:52 AM IST
पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

Pakistan Defence Minister Threatens India: आधीच इतर राष्ट्रांकडून घेतलेलं कर्ज, युद्धामुळे होत असलेली इंधनदरवाढ, अफगाणिस्तानबरोबरच बचूल लोकांविरुद्ध सुरु असलेला लढा अशा अनेक बाजूंनी पाकिस्तान अडकलेला असतानाही त्यांची भारताविरुद्ध लढण्याची खुमखुमी काही कमी होताना दिसत नाहीये. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढत असून पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी आता भारताबाबत एक टोकाचं विधान केलं आहे. "जर भारताने भविष्यात कोणतीही लष्करी कारवाई केली, तर पाकिस्तान त्याला प्रत्युत्तर देण्यास मागेपुढे पाहणार नाही," असं उर्मट विधान आसिफ यांनी केलं आहे. या विधानामुळे नवीन वादाला तोंड फुटलं असून दोन्ही देशांमधील आधीच अस्तित्वात असलेला तणाव आणखीच चिघळल्याचं पाहायला मिळत आहे.

भारतीय शहरावर हल्ला करण्याची धमकी

आपल्या विधानात, ख्वाजा आसिफ यांनी तर थेट भारतातील एका शहराचं नाव घेत आपण कुठे हल्ला करणार आहोत याबद्दलही भाष्य केलं आहे. "जर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध एखादी मोहीम हाती घेतली, तर प्रत्युत्तर म्हणून कोलकात्यासारख्या दूरवरच्या लक्ष्यांवरही आमच्याकडून हल्ला केला जाऊ शकतो," असं ख्वाजा आसिफ म्हणालेत. आसिफ हे आपल्या मूळ गावी म्हणजेच सियालकोट येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही भारताविरुद्धची विधाने केली. मात्र अनेक राजकीय निरीक्षकांच्या मते हे विधान केवळ एक राजकीय विधान आहे. आपल्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी आसिफ यांच्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. तसा कोणताही पुरावा ते सादर करु शकलेले नाहीत. 

'फॉल्स फ्लॅग' कारवाई करु शकतो भारत?

भारत कदाचित एखादी 'फॉल्स फ्लॅग' (false flag) कारवाई घडवून आणू शकतो, अशी शक्यताही आसिफ यांनी व्यक्त केली आहे. फॉल्स फ्लॅग ही एखादी छुपी मोहीम असते जी वास्तविक परिस्थितीला अतिशयोक्तीपूर्ण पद्धतीने सादर करण्याच्या उद्देशाने आखली जाते. "अशा कटाचाच एक भाग म्हणून, एखाद्या घटनेला दहशतवादी कृत्य म्हणून खोटारडेपणे रंगवले जाऊ शकते. त्याचे खापर पाकिस्तानवर फोडण्याचा डाव असेल," असं आसिफ म्हणाले. मात्र, आपल्या या दाव्यांच्या समर्थनासाठी आसिफ यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही, ज्यामुळे त्यांच्या विधानांच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

राजनाथ यांच्या विधानाचा संदर्भ

वास्तविक पाहता, ख्वाजा आसिफ यांचे हे विधान भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या विधानाला दिलेले प्रत्युत्तर आहे. राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच, "जर पाकिस्तानने कोणतीही धाडसी कृती केली, तर भारत त्याला जोरदार आणि निर्णायक प्रत्युत्तर देईल," असं म्हटलं होतं.   "भारत यापुढे कोणत्याही आव्हानाला हलक्यात घेणार नाही आणि जेव्हा जेव्हा गरज भासेल, तेव्हा कडक कारवाई करेल," असा इशारा राजनाथ सिंह यांनी दिला. 

पहलगाम हल्ल्याला भारताकडून चोख उत्तर

गेल्या वर्षी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण झालेले. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) राबवलं होतं. ही एक मोठी लष्करी मोहीम हाती घेऊनदहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यासंदर्भात या माध्यमातून एक कठोर संदेश देण्यात आला, असे भारतीय सरकारचे म्हणणे आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

