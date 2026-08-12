चड्डी-बनियानवरच आमदाराचा कारभार; Video पाहून मुख्यमंत्र्यांचा संताप, आमदारकी जाणार? 'अश्लील...'

आमदाराकडे काम असल्यावर जनता दरबार किंवा थेट त्यांच्या कार्यालयामध्ये जाऊन भेट घ्यावी लागते. मात्र आपल्या मतदारसंघातील जनतेची कामं करताना एखादा आमदार चक्क चड्डी-बनियावर बसला असेल तर? असाच काहीसा प्रकार समोर आला असून या साऱ्या प्रकरणाची दखल थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
हा सारा प्रकार दिल्लीत घडला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आम आदमी पक्षाच्या (आप) आमदारावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. हा आमदार एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये केवळ अंतर्वस्त्रे (बनियान आणि शॉर्ट्स) परिधान करून आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना दिसत आहे.
व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ वायव्य दिल्ली मतदारसंघातील किराडी येथील 'आप'चे आमदार अनिल झा वत्स यांचा आहे. व्हिडिओमध्ये झा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करत असताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या टेबलासमोर अनेक महिलांसह नागरिक रांगेत उभ्या असल्याचे दिसून येत आहे. मात्रा या व्हिडिओमध्ये झा हे बनियान आणि शॉर्ट्स घातलेल्या अवस्थेत खुर्चीवर मांडी घालून बसलेले दिसतायेत. त्यांच्या मांडीवर एक भगवे वस्त्र ठेवलेले आहे. दिल्ली सरकारच्या महिलांसाठीच्या आर्थिक मदत योजनेअंतर्गत नागरिकांनी भरलेल्या अर्जांवर स्वाक्षरी करत असताना अनिल झा वत्स यांचा हा व्हिडिओ असल्याची माहिती मिळत आहे.
आमदाराच्या या आक्षेपार्ह पेहरावाचा उल्लेख करत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विधानसभेत वत्स यांच्यावर निशाणा साधला आहे. वत्स यांनी केलेलं हे कृत्य लज्जास्पद असल्याचे गुप्ता यांनी म्हटले आहे. "तुमचे वर्तन लज्जास्पद आहे. जेव्हा महिला तुमच्याकडे कागदपत्रांवर स्वाक्षरी घेण्यासाठी येतात, तेव्हा तरी तुम्ही योग्य कपडे परिधान केले पाहिजेत," असे मुख्यमंत्र्यांनी वत्स यांना सुनावताना म्हटलंय. महिलांसमोर केलेल्या वर्तनामुळे वत्स यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही रेखा गुप्ता यांनी केली आहे. "आमदाराकडून होणारे अशा प्रकारचे असभ्य वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे," अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी 'आप'च्या आमदारांच्या वर्तवणुकीला विरोध करताना केली.
Meet Aam Aadmi Party's MLA : Anil Jha Vats!!— Rohit (@Iam_Rohit_G) August 10, 2026
> MLA from Kirari Assembly
> Wears Kacha and Baniyan
> Sits outside his home
> Signs documents without even reading them
> Claims to be an MLA from Padhi-Likhi Political Party!! pic.twitter.com/xYozn5liVH
विधानसभा अधिवेशनादरम्यान अश्लील हावभाव केल्याचा आरोपही रेखा गुप्ता यांनी 'आप'च्या आमदारावर केला आणि त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.
'आप'च्या आमदाराने मुख्यमंत्र्यांचे आरोप फेटाळून लावले आणि आपण कोणतेही हावभाव केल्याचा व्हिडिओ पुरावा सादर करण्याची मागणी केली. "मी काही चुकीचे हावभाव केल्याचा व्हिडिओ त्यांनी दाखवावा. लोकांच्या समस्यांवर त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत, म्हणूनच त्या असे आरोप करत आहेत," असे वत्स यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं.
1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांमधील लाडकी बहीण योजनेच्याधर्तीवर सुरू करण्यात आलेल्या 'दिल्ली लक्ष्मी योजने'अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा अडीच हाजर रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. योजना सुरू झाल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत 5.14 लाखांहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत 2.18 लाखांहून अधिक अर्ज या योजनेसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी, नोंदणीची ही संख्या आर्थिक सहाय्य आणि बचतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या या उपक्रमावर महिलांचा असलेला विश्वास दर्शवते, असं म्हटलंय. मात्र, 'आप'ने या योजनेसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या पात्रतेच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे अनेक गरीब महिला या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचा 'आप'चा आरोप आहे.