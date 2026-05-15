/रात्री घराबाहेर पडू नका! पाकिस्तानवरून भारताच्या दिशेनं घोंगावत येतंय संकट; विद्ध्वंस होणार

Weather Alert : मान्सूनच्या आनंदावर पाकिस्तानवरून येणाऱ्या वादळाचं विरजण; रात्र वैऱ्याची, संकट कुठं आणि कधी 'गडद' होणार? वाऱ्याचा वेग असेल ताशी 80 किमी. आकाशात भीतीदायक काळोख होणार...
Weather Alert News : देशाच्या दक्षिणेकडे आणि अंदमानच्या किनारपट्टी भागांमध्ये मान्सूनसाठी पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. मात्र, उत्तर भारतामध्ये याच शकुनावर विरजण घालणारी स्थिती पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय हवामान विभाग या वातावरण बदलांवर लक्ष ठेवत असून वाऱ्याची एक नवी प्रणाली पुढच्या काही तासांत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, रादस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेकडे विद्ध्वंस करणार असल्याचा इशारा जारी केला आहे. रात्रीच्या वेळी उत्तर भारत आणि नजीकच्या संपूर्ण परिसरामध्ये हवामानाच्या या प्रणालीचा परिणाम होताना दिसेल ज्यामुळं रात्रीच्या वेळी इथं घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पाकिस्तानवरून घोंगावणारे आणि प्रचंड ताकदीचे वारे भारताच्या दिशेनं येत असून, अनेक मोठ्या राज्यांना या संकटाचा विळखा बसू शकतो, ज्यामुळं मोठ्या नुकसानाची भीती व्यक्त केली जात आहे. हवामानाच्या निरीक्षणकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानावर मोठे क्लस्टर (Thunderstorm Clusters) तयार होण्यास सुरुवता झाली आहे. हे गर्द ढग अतिप्रचंड वेगानं पूर्वेला म्हणजेच भारताच्या दिशेनं वळत आहेत.
परिणामी शुक्रवार, 15 मे 2026 च्या सायंकाळी आणि रात्री हे ढग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचंड नुकसान करू शकतात. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 80 किमी इतका असेल तर, यामुळं कच्च्या घरांचं नुकसान होऊ शकतं अशी भीतीसुद्धा व्यक्त करत नागरिकांना सतर्क करण्यात आलं आहे. वृक्ष उन्मळून पडतील, पत्रे वाऱ्याच्या वेगानं भिरकावले जातील, धुळीचं वादळ येईल, दृश्यमानता कमी होईल असा अंदाज असल्यानं रात्रीच्या वेळी वाहन चालकांनाही सुरक्षित स्थळी राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
हे फक्त धुळ आणि वाऱ्याचं वादळ नसून, यादरम्यान विजा कोसळण्याचासुद्धा धोका आहे. मध्यम आणि मुसळधार पावसासमवेत अचानक कोसळणाऱ्या पावसामुळं सखल भागांमध्ये पाणीसुद्धा साचू शकतं. तर काही ठिकाणी गारपिटीचीसुद्धा शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार उत्तर भारतात यंदाच्या वर्षी प्रचंड उकाडा पाहायला मिळाला असून, यामुळं दिवसाच्या विविध प्रहरांमध्ये तापमानातील ही वाढ पाहता अस्थिर वातावरण दिसून आलं. उत्तर पश्चिम भारतावर वाहणाऱ्या उष्ण आणि कोरड्या वाऱ्यांची पश्चिमी झंझावाताशी टक्कर झाल्यामुळं यातूनच एका वादळाची निर्मिती होत आहे, जे अतिशय भीतीदायक रुपात भारताची वेस ओलांडेल. मात्र या वादळाचे परिणाम सर्व ठिकाणी एकसारखेच असतील असं नसून, परिणामांचं स्वरुप वेगळं असेल.
वादळाच्या पार्श्वभूमीवर आयएमडीनं आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले असून, वादळसदृश्य परिस्थिती दिसल्यास नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवाय मोठ्या वृक्षाखाली, मोकळ्या जागेत उभं न राहण्याचासुद्धा इशारा देण्यात आला आहे.