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महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट! 60 च्या स्पीडने तुफान वारे वाहणार; जोरदार पाऊस बरसणार

India Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 15 जुलै 2026 उद्याचे हवामान ) :  महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याने मोठा अलर्ट दिला आहे.  60 च्या स्पीडने तुफान वारे वाहणार अनेक राज्यांमध्ये जोरदार पाऊस बरसणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:13 PM IST
महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट! 60 च्या स्पीडने तुफान वारे वाहणार; जोरदार पाऊस बरसणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट! 60 च्या स्पीडने तुफान वारे वाहणार; जोरदार पाऊस बरसणार
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