/महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा अलर्ट! 60 च्या स्पीडने तुफान वारे वाहणार; जोरदार पाऊस बरसणार

India Weather Tomorrow 15 July : भारतीय हवामानात लक्षणीय बदल होत आहेत. पाऊस अचानक गायब झाला असतानाच हवामान विभागाने महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना मोठा अलर्ट दिला आहे. या राज्यांमध्ये पुढील 12 तासांत मेघगर्जनेसह पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याेन वर्तवला आहे.
महाराष्ट्रासह 22 राज्यांना मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील 7 दिवसांत पूर्व आणि ईशान्य भारत, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
15 जुलै रोजी ओडिशामधील काही ठिकाणी अतिवृष्टीचीही शक्यता आहे. येत्या 6-7 दिवसांत वायव्य भारत, पश्चिम-मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारताच्या मैदानी प्रदेशात तुलनेने कमी पाऊस पडेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी 15 ते 17 जुलै दरम्यान मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, दिल्ली, चंदीगड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि पंजाबसाठी 15 ते 20 जुलै दरम्यान मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरासाठी मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
प्रशांत महासागरात निर्माण झालेला एल निनो आणखी प्रभावशाली होत आहे. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानातून कोरडे वारे भारताच्या दिशेनं वाहतायेत. या मोठा परिणाम पावसावर होतोय. त्यामुळे अजून आठवडाभर मान्सूनची वाट पाहावी लागणार आहे. 20 जुलैनंतर पाऊस पुन्हा सक्रिय होण्याचा अंदाज आहे. मात्र पावसाचा जोर हवामान बदलावर अवलंबून असणार आहे. मुंबईसह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात पाऊस फार सक्रिय नसेल. पावसाअभावी मराठवाड्यात दुबार पेरणीचं संकट ओढवलंय. पाऊस नसल्यानं मराठवाड्यात 35 टक्के क्षेत्रावरील पेरण्यात रखडल्या आहेत. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकतं.