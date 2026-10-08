संपूर्ण पृथ्वीच लाल रेषेच्या धोक्यात; 'सुपर-डुपर अल निनो' अधिक तीव्र होण्याचा इशारा, हवामान तज्ज्ञ चिंतेत; महासागरात साठलेली प्रचंड उष्णता बाहेर

जगभरातील हवामान तज्ज्ञ 'एल निनो'च्या (El Nino) तीव्र होण्याबाबत इशारा देत आहेत आणि ही स्थिती अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचत असल्याचे सांगत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) म्हटले आहे की, या वर्षीची ही हवामानविषयक घटना किमान 1950 नंतरच्या सर्वात शक्तिशाली घटनांपैकी एक असू शकते. संयुक्त राष्ट्रांची हवामान आणि वातावरणविषयक संस्था असलेल्या 'वर्ल्ड मेटिओरोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन'ने (WMO) म्हटले आहे की, 'एल निनो'मुळे मानवनिर्मित हवामान बदलाचे परिणाम अधिकच तीव्र होतील. तज्ज्ञांच्या मते, पॅसिफिक महासागरात साठलेली प्रचंड उष्णता बाहेर पडल्यामुळे पृथ्वीचा मोठा भाग असामान्य उष्णतेचा अनुभव घेईल.
हवामानतज्ज्ञ Ryan Maue यांनी संपूर्ण पृथ्वीचा हवामानविषयक नकाशा पोस्ट केला आणि त्यात पृथ्वीचा जवळपास संपूर्ण भाग लाल रंगात दिसत असल्याचे नमूद केले. त्यांनी एक्सवर पुढे म्हटले की, "हिवाळ्यातही 'एल निनो'ची तीव्रता 'उच्चतम पातळीवर' कायम राहील आणि अमेरिकेचा अपवाद वगळता सर्वत्र पृथ्वीवरील तापमानात वाढ झालेली दिसून येईल." 'एल निनो'ची स्थिती फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कायम राहील, या WMO च्या निष्कर्षाशी त्यांनी सहमती दर्शवली.
हवामानशास्त्रज्ञ झिक हॉसफादर यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "या वर्षीचा 'एल निनो' (El Nino) अभूतपूर्व पातळीकडे वाटचाल करत आहे. 'निनो 3.4' (Nino3.4) क्षेत्रातील तापमानातील तफावत आता सामान्य तापमानापेक्षा 3.4 अंश सेल्सिअसने अधिक आहे जी आजवर नोंदवल्या गेलेल्या कोणत्याही 'एल निनो' घटनेपेक्षा जास्त आहे."
हवामान तज्ज्ञ लिओन सायमन यांनी या हवामानविषयक घटनेला "सुपर-ड्युपर एल निनो" असे संबोधले. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) आपल्या अंदाजात म्हटले आहे की, 2026 च्या अखेरच्या महिन्यांत जगाच्या मोठ्या भागांमध्ये समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे.
संस्थेने असेही नमूद केले की, 'एल निनो' घटनेचे केंद्र असलेल्या मध्य आणि पूर्व उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात सामान्य तापमानापेक्षा 3.7 अंश सेल्सिअस (6.7 अंश फॅरेनहाइट) इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
'एल निनो' हा नैसर्गिकरित्या घडणाऱ्या 'एल निनो-सदर्न ऑसिलेशन' (ENSO) चक्राचा उबदार टप्पा आहे; हे एक असे हवामानविषयक स्वरूप आहे ज्याचा जगभरातील हवामानावर प्रभाव पडतो. यामुळे जागतिक तापमान वाढते आणि मोठ्या क्षेत्रांमधील पावसाच्या पद्धती विस्कळीत होतात. म्हणजेच काही भागांत दुष्काळ तर काहींमध्ये मुसळधार पाऊस पडतो; ही घटना साधारणपणे दर दोन ते सात वर्षांनी घडते.
युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोच्या 'क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅब'मधील संशोधकांनी गेल्या महिन्यात असा अंदाज वर्तवला होता की, या वर्षीच्या 'सुपर-एल निनो'मुळे जून ते फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत जगभरात 4,51,000 अतिरिक्त मृत्यू होण्याची शक्यता आहे.