/8 तास, 17 राज्य अन् पावसाचं थैमान! वादळी वाऱ्याचा वेग पाहून धडकी भरेल... IMD चा स्पष्ट इशारा

मुंबई | देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये पावसानं जोर धरला असून नैऋत्य मान्सूननं खऱ्या अर्थानं देशात मुक्काम ठोकला असं म्हणायला हरकत नाही. गेल्या 48 तासांपासून महाराष्ट्रात सुरू असणारी ही कोसळधार देशाच्या इतर राज्यांमध्येसुद्धा पाहायला मिळत आहे. एकिकडे मान्सून सक्रीय होत असतानाच दुसरीकडे उत्तर आणि पश्चिम बंगालच्या खाडी क्षेत्रामध्येसुद्धा पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत आहे. ज्यामुळं देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये येते काही दिवस पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार वादळी पावसाचा कहर यादरम्यान पाहायला मिळू शकतो. 24 तासांमध्ये ही प्रणाली ओडिशाची किनारपट्टी ओलांडून छत्तीसगढच्या दिशेनं पुढे सरकणार असल्यानं 17 राज्यांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रणालीमुळं 7 जुलैपर्यंत ओडिशा, छत्तीसगढ, गुजरात, कोकण, गोवा आणि सौराष्ट्र- कच्छ इथं पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्येसुद्धा हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तर, उत्तर पश्चिम बंगालची खाडी, आंध्र प्रदेशचा उत्तरेकडील भाग 7 जुलैपर्यंत अधिक तीव्र असू शकतो. ज्यामुळं मासेमारीसाठी नागरिकांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आयेमडीच्या ताज्या माहितीनुसार पुढील 3 दिवस नैऋत्य मान्सून अरबी समुद्राच्या काही भागांमध्ये पुढे सरकणार असून, गुजरात, राजस्थान आणि इतर भागांसाठी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आसाम, सिक्कीमसह 17 राज्यांना मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, वेगमर्यादा ताशी 40 ते 80 किमी दरम्यान राहू शकते.
11 जुलैपर्यंत हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंजमध्ये प्रचंड पाऊस हजेरी लावणार असल्यानं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, इथं 11 जुलैपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहेय यादरम्यान मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाटसुद्धा नाकारता येत नाही, असंही हवामान विभागानं सांगितलं.