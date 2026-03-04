कधीच पाहिला नसेल इतका उकाडा पडणार? देशभरात मार्च ठरणार तापदायक; एप्रिलमध्येही हीच दशा

Hottest Summer Alert : यंदाच्या वर्षी मे महिन्यात उकाडा प्रचंड घाम फोडणार असा अंदाज असतानाच हा उकाडा वेळेआधीच देशात दाखल झाल्याचं पाहायला मिळालं. फेब्रुवारीच्या मध्यानंतर थंडीनं दडी मारली आणि तापमानवाढील सुरुवात झाली. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशात बहुतांश भागांमध्ये ही तापमानवाढ पाहायसा मिळाली. ज्यामुळं यंदाचा मे महिनाच नव्हे तर मार्च आणि एप्रिलसुद्धा चटका देणारे असतील असाच प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला.
केंद्रीय हवामान विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार मध्य भारतासह पूर्व आणि उत्तर भारतामध्ये तापमान सरासरीहून अधित असेल, तर काही राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटा आगडोंब माजवताना दिसतील. महाराष्ट्र आणि मध्य भारतात उष्णतेचं प्रमाणं अधिक राहणार असून, कोकणात याचा अधिकाधिक परिणाम दिसून येईल.
मार्च महिन्यात पहिल्याच आठवड्यामध्ये तापमानात 2 ते 3 अंशांची वाढ होणार असून, परिणामी राज्याच्या उर्वरित भागांमध्येसुद्धा उष्णतेच्या झळा जाणवण्यास सुरुवात होईल. विदर्भ आणि सोलापूर इथं पारा 35 अंशांच्याही पलिकडे, चाळीशीच्या दिशेनं आतापासूनच झुकणार असल्यानं उष्णतेचा हा आगडोंब नागरिकांना घाम फोडताना दिसेल. मुंबईसुद्धा या उकाड्यापासून बचाव करण्यास असमर्थ असून, परिणामी नागरिकांनी उकाड्याचा विचार करूनच घराबाहेर पडावं असा इशारा यंत्रणा देत आहेत.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीच्या माहितीनुसार उन्हाळ्यात तापमान सरासरीहून अधिक राहणार असल्यानं मार्च आणि एप्रिल अशा दोन्ही महिन्यांमध्ये कमाल तापमानात वाढ होणार असल्याचा इशारा यंत्रणांनी जारी केला आहे. दरम्यानच्या काळात विदर्भासह राजस्थान, मध्य प्रदेशात उष्णतेच्या लाटेसाठी पूरक स्थिती असून, कोकणाला आर्द्रतेमुळं अधिक उष्मा सहन करावा लागणार आहे.
दरम्यान, मार्च ते एप्रिलदरम्यान एल निनो स्थिती विकसित होण्याचा अंदाज असून, त्यामुळं तापमानावाढीसह पावसाच्या प्रमाणातही चढ- उतार अपेक्षित असल्याचा प्राथमिक अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. या उकाड्याच्या काळात नागरिकांनी दुपारी 12 ते 4 दरम्यान घराबाहेर पडणं टाळावं, पुरेसं पाणी प्यावं, लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह दीर्घकालीन आजार असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात येत आहे.