/क्षीण घालवणारा चहा, ते पोट भरणारं जेवण; एल निनोमुळं ताटातून कायकाय नाहीसं होणार?

मुंबई | प्रचंड उकाडा, आग ओकणारा सूर्य अशा तप्तपर्वाचा आता कुठं अंत होऊन देशात मान्सून आपली व्याप्ती वाढवताना दिसत आहे. मात्र याच मान्सूनची वाटसुद्धा फारशी सोपी आणि सरळ नाही. कारण आहे त्यावर घोंगावणारं एल निनो नावाचं संकट. पॅसिफिक महासागरात होणाऱ्या हालचाली आणि समुद्रजलाच्या पृष्ठावर वाढतं तापमान यामुळं यंदाचा मान्सूनसुद्धा जीवाला घोर लावणारा ठरत आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीसुद्धा या एल निनो स्थितीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
जागतिक स्तरावर सक्रीय होणारा सुपर एल निनो भारताच्या मान्सूनवर परिणाम करु शकतो असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. ज्यमुळं सर्वप्रथम दिवसभरातील क्षीण घालवणारा आणि अनेकांच्या दिवसाची सुरुवात या पेयाशिवाय होत नाही असा चहासुद्धा संकटात येईल. इतकंच नव्हे तर दैनंदिन आहारावरही या एल निनोचा परिणाम नाकारता येत नाही. कारण, पावसाचं प्रमाण कमी झाल्यास दुग्धोत्पादनं ते अगदी दैनंदिन आहाराचे पदार्थसुद्धा महागण्याची शक्यता आहे.
डेअरी कंपन्यांनी आतापासूनच त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील महत्त्वाच्या दुग्धोत्पादक राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण सामान्यहून कमी राहिलं तर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात ही दरवाढ 3 ते 4 टक्क्यांवर पोहोचू शकते असी शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
हजारो किमी दूर असणाऱ्या पॅसिफित महासागरातील हालचाली भारतातील दुग्धव्यवसायावर परिणाम करत आहेत. पण, कसं? यामागे कारणीभूत आहे एक आर्थिक साखळी. सुपर एल निनोचा परिणाम झाल्यास पावसाचं प्रमाण कमी होईल, त्यामुळं दुष्काळासम चित्र उभं राहिल, भीषण पाणीटंचाई जाणवेल, प्राण्यांना मिळणारा चारा कमी होईल, ज्यामुळं दुधाचं उत्पादन कमी होऊन दुग्धजन्य उत्पादनांच्या किमती अवाक्याबाहेर जातील.
गाय, म्हैस यांसारखे पशू पूर्णपणे गवत- चाऱ्यावर अवलंबून आहेत. परिणआमी पाऊस कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात चाऱ्याचा तुटवडा भासेल. ज्यामुळं पशुपालन महागेल. संपूर्ण साखळी या एका एल निनोमुळं कोलमडू शकते.
मान्सूनच्या कमतरतेचा परिणाम फक्त पशुपालनावरच नव्हे तर, PwC इंडियाच्या इशाऱ्यानुसार पॅसिफीक महासागरात जो सुपर एल निनो सक्रीय होत आहे, त्यामुळं ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम खरिप हंगामावर होणार असून, त्यामुळं अन्नधान्यांच्या उत्पादनातही घट नाकारता येत नाही.
जाणकारांच्या मते तूर, मूग, उडीद अशा डाळी पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असतात. कमी पावसामुळं यांच्या उत्पादनाचं प्रमाण प्रचंड कमी होऊ शकतं. तेलबियांचं उत्पादन घटण्याच्या शक्यतेमुळं भारताला मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावं लागू शकतं. हिरव्या भाज्या, फळं यांच्या उत्पादनावरही एल निनो आणि त्यामुळं कमी झालेल्या पर्जन्यमानाचा परिणाम होऊ शकतो. 'डेलॉयट साउथ एशिया'च्या क्लायमेट चेंज विभागप्रमुखांच्या मते पावसावर अवलंबून असणाऱ्या अन्नधान्य अन् शेतपिकांच्या तुलने घट झाल्यानं ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते ज्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. त्यामुळं येत्या काळात सुपर एल निनोच्या प्रत्येक हालचालीवर सर्वांचच भविष्य अवलंबून असेल असं म्हणायला हरकत नाही.