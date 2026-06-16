/सीमा ओलांडून येतंय एक नवं संकट; पुढील 72 तासांत बदलणार ऋतूचक्र, उष्मा वाढणार, वादळही येणार

Weather News : देशभरात मान्सूनचा वेग प्रचंड मंदावला असून, बहुतांश राज्यांमध्ये तापमानवाढीचं चिन्हं आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हेसुद्धा यास अपवाद ठरले नाहीत. एकिकडे मान्सूननं ही चिंता वाढवलेली असतानाच दुसरीकडे हवामानाचं आणखी एक संकट भारताच्या दिशेन घोंगावत येताना दिसत आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार 18 जून ते 22 जूनदरम्यान नव्यानं एक पश्चिमी झंझावात सक्रीय होत आहे. ज्यामुळं हिमालयाच्या पश्चिम क्षेत्रामध्ये मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. देशभरात या स्थितीचे परिणाम पाहायला मिळणार असून, उत्तर पश्चिम भारतातील मैदानी क्षेत्रांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, चालू आठवड्यामध्ये पूर्वोत्तर भारत आणि उप हिमालय क्षेत्रातील पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमच्या काही भागांमध्ये जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पश्चिमी झंझावातामुळं 17 जूनपर्यंत छत्तीसगढ, 18 जूनपर्यंत तेलंगणा आणि 19 जूनपर्यंत विदर्भातील काही जिल्ह्यांना उष्णतेचा तडाखा बसेल. पुढील 4 ते 5 दिवसांमध्ये तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागांमध्ये नैऋत्य मान्सूनचे वारे पुढे सरकण्यास वाव मिळेल. मात्र, पश्चिमी झंझावातामुळं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम राजस्थानमध्ये 16 ते 22 जूनदरम्यान हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नव्यानं सक्रीय होणाऱ्या या पश्चिमी झंझावाताचा परिणाम दिल्ली एनसीआरवरही पाहायला मिळेल. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार या क्षेत्रात आकाश ढगाळ असेल, तर सायंकाळनंतर वादळी वाहे वाहण्यास सुरुवात होईल. तेव्हा आता मान्सूनच्या प्रगतीवर हे पश्चिमी झंझावाताचे वारे नेमके कसे परिणाम करतात हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरेल.
पश्चिमी झंझावात ही वाऱ्याची एक अशी स्थिती आहे जिथं भूमध्य समुद्र (Mediterranean Sea) परिसरात कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. हा पट्टा तो पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान मार्गे उत्तर भारतात पोहोचतो. या स्थितीत थंड आणि उष्ण हवेच्या वस्तुमानांचा संघर्ष होतो, ज्यातूबन चक्राकार वाऱ्यांची (cyclonic) प्रणाली तयार होते. वातावरणाच्या वरच्या स्तरातील वेगवान पश्चिमी वारे (Westerly Jet Stream) ही प्रणाली पूर्वेकडे ढकलतात. तर हिमालयाची पर्वतरांग हे वारे अडवते आणि हवा वर चलली जावून ती ढगात रुपांतरित होते. या पश्चिमी झंझावातामुळं प्रामुख्यानं उत्तर भारतात पाऊस आणि पर्वतीय भागांमध्ये बर्फवृष्टीसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती पाहायला मिळते, तर कुठं यामुळं उष्माही वाढतो. त्यामुळं ताटकळलेया मान्सूनसाठी ही स्थिती नेमका कसा परिणाम करते यावरच हवामान यंत्रणांचं लक्ष लागलं आहे.