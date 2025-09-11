English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दोन महिने विचित्र हवामानाचे; ‘ला-निना’मुळं बदलांचे संकेत; हे प्रकरण आहे तरी काय?

Weather Report : जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात हवामान बदलांचे संकेत मिळत असतानाच आता भारतावरही या लाटेचा प्रभाव दिसून येत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 11, 2025, 10:33 AM IST
दोन महिने विचित्र हवामानाचे; ‘ला-निना’मुळं बदलांचे संकेत; हे प्रकरण आहे तरी काय?
weather predictions of la nina in september october latest rain predictions in maharashtra during dusshehara and diwali latest update

Weather Report : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार सध्या राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरीही दसरा आणि दिवाळीत मात्र पाऊसधारा बरसणार अशीच लक्षणं हवामानाची एकंदर प्रणाली पाहता लक्षात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई : सप्टेंबर- ऑक्टोबर या कालावधीत ला- निनाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रणाली तटस्थ असल्याने त्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नसल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. याचबरोबर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा परतीचा प्रवासही येत्या दोन तीन आठवड्यांत सुरु होईल त्यामुळे ला निनाचा पावसावरही फारसा परिणाम होणार नाही.

दसरा दिवाळीतही पाऊस? 

इंडियन ओशन डायपोल हा निगेटिव्ह असल्या कारणानं त्याचा हवामानावर सकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहे, ज्यामुळं . परिणामी राजस्थानमार्गे परतीच्या प्रवासाला निघणाऱ्या मान्सूनचा मुक्काम आणखी लांबण्याची चिन्हं आहेत. थोडक्यात ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू होणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. म्हणजेच पावसाचे एकंदर तालरंग या अंदाजानुसार राहिल्यास यंदा दसऱ्यासह दिवाळीसुद्धा पावसातच जाणार हेच स्पष्ट होत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : अरेच्चा! घाम फोडणाऱ्या उकाड्यानंतर राज्यात पुन्हा पावसाचं वारं; कोकणापासून विदर्भापर्यंत कोणता इशारा? 

साधारणत: पावसाळा आणि हिवाळ्यादरम्यान हवामानात बरेच बदल नोंदवले जातात. सहसा 17 सप्टेंबरपासून किंवा त्या मागेपुढे परतीच्या पावसाची सुरुवात होते. यंदा मात्र हा मुक्काम 22 तारखेपर्यंत लांबण्याची चिन्हं असून त्यानंतर उत्तर-पश्चिम भारतातून मान्सूनच्या परतीस सुरुवात होईल. मात्र सुरुवातीनंतरच या प्रवासात खोळंबा येऊ शकतो. ज्यामुळं दिवाळीतही पाऊसधारा नाकारता येत नाहीत. 

सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये असंख्य हवामान बदल... 

प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील क्षेत्रात असणाऱ्या पाण्याचं तापमान सरासरीपेक्षा पाच अंश सेल्सिअसने कमी असून ही स्थिती निर्माण झाल्यास ‘ला निना’ प्रणाली सक्रिय झाली, असं म्हटलं जाऊ शकतं. साधारण सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबर महिन्यात ला निना सक्रिय होण्याची शक्यता जागतिक स्तरावरील हवामान अभ्यासकांनी वर्तवली आहे. ला निनाचा फारसा परिणाम महाराष्ट्रार होणार नसला तरीही ही प्रक्रिया हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निर्माण झास्यास थंडीचं प्रमाण वाढऊ शकतं. मात्र सध्याची स्थिती पाहता ती सप्टेंबर – ऑक्टोबर दरम्यान सक्रिय होत असल्यानं ला निनाचा फारसा प्रभाव अपेक्षित नाही. मात्र, सातत्यानं होणारे हवामान बदलही नाकारता येत नाहीत. 

लक्षात घ्या...

ला निनामुळं बंगालच्या उपसागरावरील क्षेत्रामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन त्याचा प्रभाव आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा किनारपट्टी भागांमध्ये दिसतो. ज्यामुळं महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यांसह विदर्भ आणि मध्य भारतात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळतं. ज्याचा परिणाम थंडीवर होऊन राज्यातील गारठा कमी होऊ शकतो. ला निनामुळे बंगालच्या उपसागरातही कमी दाबांची एकाहून अनेक क्षेत्रं सातत्यानं तयार होत असल्यानं महाराष्ट्रावर बाष्पयुक्त वारे येतात आणि राज्यात हिवाळ्यातही पाऊस हजेरी लावून जाऊ शकतो. 

FAQ

महाराष्ट्रातील सध्याच्या हवामानाची स्थिती काय आहे?
भारतीय हवामान विभाग (IMD) नुसार, सध्या (11 सप्टेंबर 2025) महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी झाला आहे. तथापि, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक जोरदार पावसाच्या सरी आणि ताशी 30-40 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

दसरा आणि दिवाळी 2025 मध्ये पाऊस पडेल का?
होय, हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, यंदा दसरा (ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात) आणि दिवाळी (ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबर सुरुवातीला) पावसाळी वातावरणात साजरे होण्याची शक्यता आहे. इंडियन ओशन डायपोल (IOD) नकारात्मक (negative) असल्याने मान्सूनचा परतीचा प्रवास लांबण्याची शक्यता आहे. 

ला निना म्हणजे काय, आणि त्याचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल?
ला निना ही प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील पाण्याच्या तापमानात सरासरीपेक्षा 5 अंश सेल्सिअसने घट झाल्याने निर्माण होणारी हवामान प्रणाली आहे. ही प्रणाली सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबर 2025 मध्ये सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
weather newsweather reportnewsLa Ninaweather in september october

इतर बातम्या

देशातल्या 12 सरकारी बँका कोणत्या? SBI नाही तर मग कोणत्या बँ...

भारत