/हिमालयच होणार शत्रू? पावसाचा लवलेश नाही तरी कसा येईल पूर? भूस्खलन, दरडींखाली गावांना समाधी मिळणार?

Weather Update Flood Landslide Risk : अंदमान निकोबार बेट, लक्षद्वीप, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रातील तळकोकणमार्गे 2026 च्या मोसमातील मान्सून आगोकूच करत आहे. मध्येत या मोसमी पावसाचा वेग मंदावत असला तरीही मजल दरमजल करत तो एक एक टप्पा सर करत आहे. तत्पूर्वी देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यामुळं काही राज्यांत, प्रामुख्यानं देशाच्या पर्वतीय क्षेत्रांमध्येही तो बरसला असला तरी प्रत्यक्षात मान्सूनचा जोर वाढून तो देशभरात सातत्यानं बरसण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. याचदरम्यान एक असा अहवाल समोर आला आहे ज्यामुळं तज्ज्ञांसह सामान्यांच्या चेहऱ्यावरही चिंतेचं सावट पाहायला मिळत आहे.
यंदाच्या वर्षी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्रामध्ये ऐन मान्सूनच्या काळात किमान पावसाची शक्यता आहे. हे तेच क्षेत्र आहे जिथं आशिया खंडातील 10 महत्त्वाच्या नद्यांची उगमस्थानं आणि सक्रिय प्रवाह आहेत. ज्यामध्ये भारताच्या गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचा समावेश आहे. सहसा सरासरीहून कमी तापमान असणाऱ्या या क्षेत्रात यंदा सरासरीहून अधिक राहण्याची शक्यतासुद्धा वर्तवण्यात आली आहे.
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) आणि इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, चाइनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेजनं जाहीर केलेल्या HKH मान्सूनसंदर्भातील निष्कर्षांनी हवामान बदलांचा एक वेगळा पैलू समोर ठेवला आहे. पॅसिफिक समुद्रात सक्रीय होणाऱ्या आणि मान्सूनवरही परिणाम करणाऱ्या एल निनोमुळं पावसामध्ये होत असलेली घट आणि वाढतं तापमान असं चित्र अधिक गडद होत चाललं आहे.
दुष्काळ, पूर, हिमनगावरील तलाव फुटून त्यामुळं होणारा हाहाकार आणि भूस्खलनाचा धोका अधिक बळावत आहे असं वरील यंत्रणांनी अहवालात स्पष्ट केलं आहे. असं झाल्यास मैदानी क्षेत्र आणि पर्वतांमध्येसुद्धा असणाऱ्या लहान गावखेड्यांचं अस्तित्वंसुद्धा धोक्यात येऊ शकतं.
हिंदू कुश हिमालयाची पर्वतरांग अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भारत, चीन, बांगलादेश, म्यानमार आणि भूटान अशा साधारण 3500 किमीच्या क्षेत्रात पसरली आहे. जिथं हजारो हिमनग, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, यांग्त्जी, इरावती, मेकाँग, अमू दरिया अशा अनेक मोठ्या आणि मुख्य नद्यासुद्धा आहेत. आशिया खंडातील जवळपास दोन अब्ज नागरिकांची उपजिवीका आणि अन्नुपरवठा या नद्यांवर अवलंबून असल्यानं हे संकट येत्या काळात आणखी घातक वळण धारण करु शकतं अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
HKH मान्सून आउटलुक 2026 मध्ये देण्यात आलेल्या इशाऱ्यानुसार पावसाचं कमी झालेलं प्रमाण आणि उष्णतेमध्ये झालेली वाढ, यांमुळं अनेक क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवू शकतो. अहवालामध्ये देण्यात आलेला हा इशारा प्रशासनाच्या दृष्टीनंसुद्धा महत्त्वाचा असून, यादरम्यानच्या काळात कैक शतकांपासून या क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या प्रचंड हिमनगांचं नुकसाम होणार असून, हा बर्फ वितळून त्यापासून निर्माण होणारं पाणी पुराच्या स्वरुपात मैदानी भागांच्या दिशेनं प्रचंड ताकदीनं वाहण्याचा धोका संभवतो.
सदर अहवालाचे सह लेखक सार्थक श्रेष्ठ यांच्या माहितीनुसार बर्फ किमान वेळापुरता टिकण्याचा अर्थ आहे की हे क्षेत्र कमीत कमी वॉटर बफरसह मान्सूनमध्ये प्रवेश करेल. ज्यामुळं संपूर्ण क्षेत्रातील लोकवस्ती आणि सजीवसृष्टी भूजलसाठा, पाऊस आणि झरे, ओढ्यांच्याच पाण्यावर अवलंबून असतील.
मध्यपूर्व आणि उष्णकटीबंदिय पॅसिफिक महासागरामध्ये समुद्राच्या पृष्ठावरील तापमान असामान्यरित्या वाढत असून, त्यामुळं जागतिक हवामानाच्या यंत्रणेमध्येसुद्धा अतिश. वेगानं बदल होत आहेत. यामुळं भारतातील मान्सूनवर प्रभाव दिसत असून, सुरुवातीच्या काळापासूनच ही आव्हानं मोठी होताना दिसत आहेत. मान्सूनच्या प्रारंभी सत्रापासूनच पॅसिफिक महासागरातील एल निनोची स्थिती वेग धारण करत असल्यानं संपूर्ण मान्सून सत्रावर तिचा प्रभाव पाहायला मिळेल. त्यातच HKH क्षेत्र हे अतिसंवेदनशील असल्या कारणानं आणि त्याचा प्रभाव दक्षिण आशियाई मान्सूनवर होत असल्यामुळं फक्त समुद्र नव्हे तर पर्वतरांगासुद्धा हवामानाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मात्र याच पर्वतांमध्ये आता पावसाअभावी नेमकी कोणती आणि किती संकटं उभी राहतात, हाच भीतीदायक प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केला जात आहे.