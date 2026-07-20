/26 जुलैची पुन्हा दहशत; पर्वतांपासून मैदानी क्षेत्रापर्यंत मान्सूनचा महाअलर्ट

नवी दिल्ली | महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असला तरीही उत्तर भारताला मात्र त्यानं काही दिवसांपासून ओढ दिली होती. आता मात्र ही परिस्थिती बदलत असून हवामान बदलत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. हिमाचल प्रदेशपासून जम्मू काश्मीरपर्यंत ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाल्यानं या पावसानं अनेक बळी घेतले आहेत. जीवित आणि वित्ताही मोठी हानी झाली आहे, तर अनेक घर- संसार पाण्याच्या विळख्यात आले आहेत.
जम्मू काश्मीरमध्ये ही परिस्थिती अतिशय भयावह वळणावर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. राजौरी, पूंछ, किश्तवाड इथं ढगफुटी झाल्यानं एकाएकी पूरस्तिती निर्माण झाली आहे. ज्यामुळं इथं संपूर्ण परिसर जलमय झाला आहे. सोमवारी पहाटे साधारण तीन वाजण्याच्या सुमारास राजौरी इथं पूर आला आणि या पुराच्या पाण्यात सारंकाही वाहून गेलं. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार पाण्याचा लोंढा इतका मोठा होता की, वाहनांचा चुराडा ाला, 15 फूट उंच लाटा उसलळ्या आणि सोबत सारंकाही घेऊन गेल्या.
उपलब्ध माहितीनुसार अचानक लाखो क्युसेक पाण्याचा प्रवाह आल्यानं इथं क्षणात परिस्थितीनं भयंकर रुप धारण केलं. ज्यानंतर किश्तवाड आणि राजौरीमधील नदी नाल्यांनीसुद्धा रौद्र रुप धारण केलं. पक्की घरंसुद्धा पुराच्या पाण्यामुळं कोसळली आणि काही घरं वाहूनही गेली. एकंदर चित्र पाहता लष्करानं तातडीनं प्रभावित क्षेत्रामध्ये बचावकार्य सुरू केलं.
फक्त काश्मीरच नव्हे, तर हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरमध्येसुद्धा निसर्गाचा कहर पाहायला मिळाला. इथं लिप्पा नावाच्या गावाला जोडणारा एकमेव साकव पूराच्या विळख्यात आल्यानं गावाचा संपर्क तुटला. तर, पुरानंतर झालेल्या भूस्खलनामुळं राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 505 वरील वाहतूक ठप्प झाली.
किन्नौरमधील मस्तरंग इथं ढगफुटी झाल्यानं एकाएकी पूरसदृश्य परिस्थिती ओढावली आणि आयटीबीपीचा तळ उद्ध्वस्त झाला. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार हे संकट अद्याप टळलेलं नाही. आयएमडीनं 24 जुलैपर्यंत इथं अतिमुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला.
आयएमडीच्या माहितीनुसार जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेशसह देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हवामानात सातत्यानं बदल होत आहेत. त्यात पाऊस संकटाचं रुप धारण करण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळं 20 ते 26 जुलै हे दिवस संकटाचे असतील असा इशारा देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचं क्षेत्र सक्रिय असून, मान्सूनचा आस असणारा पट्टा पुन्हा सक्रिय झाल्यानं देशात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. प्रामुख्यानं पुढील 15 दिवसांत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगढमध्येसुद्धा पावसाचं पर्व सुरू होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. तर, पूर्वोत्तर भारतसुद्धा यास अपवाद नाही. ज्यामुळं भारतात कुठंही पर्यटनासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज आणि इशाऱ्यांची दखल घ्यावी असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे.