/सकाळी लग्न, संध्याकाळी घटस्फोट; 7 जन्मांचं नातं 7 तास तुटलं, विचित्र लग्नाची सोशल मीडियावर चर्चा

एका विचित्र लग्नाची गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली आहे. लग्नाचे नात हे सात जन्माचं असतं असं मानलं जातं. नुकतच वटपौर्णिमा होऊ गेली, वडाची पूजा करुन सात जन्म हाच नवरा मिळावा अशी प्रार्थना महिलांनी केली. पण या जोडप्याने आयुष्यातील फक्त सात तास सोबत राहिले. सकाळी लग्न केलं आणि संध्याकाळी त्यांनी घटस्फोट घेतला. तोही दोन्ही कुटुबांच्या संमतीने हे करण्यात आलं.
ही घटना हिमाचल प्रदेशच्या ऊना जिल्ह्यातील गगरेटमधील अंबोटा गावातील आहे. या जोडप्याने कुटुंबाच्या समंतीने विधिवत लग्न केलं. पण संध्याकाळपर्यंत कुटुंब आणि पोलिसांच्या मदतीने आपलं विधिवत लग्न मोडलं. असं काय झालं की, त्या जोडप्याला लग्न मोडण्याची वेळ आली.
झालं असं की, लग्न सोहळा संपन्न झालं आणि आता नवरीची पाठवणी करण्याची वेळ आली. पण नवरीने सासरी जाण्यास नकार दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्यात. दोन्ही कुटुंबात आनंदाचा क्षण काही सेकंदात तणाव आणि दु:खात बदलला. प्रकरण एवढं वाढलं की, पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.
या जोडप्याने लग्न मोडण्यामागे कारण ठरलं वधूचे खोटे दागिने. दोन्ही कुटुंबाने याबद्दल जाहीरपण काही सांगितलं नाही. पण खोटे दागिने दिल्यामुळे हा घटस्फोट झाल्याची परिसरात चर्चा आहे. वर आणि त्याच्या कुटुंबाला वधूबद्दल पहिलेच काही संशय होता.