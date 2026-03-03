English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • कोणत्या गावचे? गावाचं नाव सांगायलाही वाटते लाज, भारतातील विचित्र नावांची 10 गावे

कोणत्या गावचे? गावाचं नाव सांगायलाही वाटते लाज, भारतातील विचित्र नावांची 10 गावे

Weird Village Name : भारतात एकूण 649481  गावे आहेत. या गावांची नावे वेगवेगळी आहेत. पण भारतात अशी काही गावे आहेत त्यांची नावे उच्चारायला देखील विचित्र वाटतं. अशीच भारतातील 10 नावे आपण पाहणार आहोत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 3, 2026, 03:42 PM IST
कोणत्या गावचे? गावाचं नाव सांगायलाही वाटते लाज, भारतातील विचित्र नावांची 10 गावे

भारतातील अनेक गावांची नावे इतकी विचित्र, हास्यास्पद किंवा लाजिरवाणी आहेत की रहिवासी त्यांचा उल्लेख करण्यास कचरतात. यामध्ये गंडवा, चुरेल, तट्टी खाना, चोरपुरा, बंदरा-बंडारी आणि सुआरा अशी नावे आहेत. या विचित्र नावांमुळे रहिवाशांना अनेकदा उपहास सहन करावा लागतो आणि काही प्रकरणांमध्ये, या गावांचे नाव बदलण्याची मागणी केली जाते.

विचित्र आणि लाजिरवाणी नावे असलेली काही गावे:

गंडवा (तापुकडा): रहिवाशांना हे नाव सांगण्यास लाज वाटते.

चुडेल (चुडेल): त्याच्या विचित्र आणि "अवांछित" अर्थासाठी ओळखले जाते.

चोरपुरा (चोरपुरा): रहिवाशांना विचित्र नजरेने पाहिले जाते.

बंडरा-बंडारी (गया, बिहार): या गावांमधील लोक त्यांच्या नावांनी लाजतात.

तट्टी खाना (तट्टी खाना): त्याच्या स्कॅटोलॉजिकल अर्थामुळे त्रासदायक.

सूआरा: हे विचित्र नाव लग्नात समस्या निर्माण करू शकते.

इतर नावे: बिहार, जीरा, रोजडी, जाली, डांगरा-डांगडी, शिकारगाह, काटेरी, मुंगी, आटी.

आणखी काही नावे 

  1. भोसरी (महाराष्ट्र): पुणे जिल्ह्यातील हे एक प्रसिद्ध उपनगर आहे. हे नाव ऐकायला शिवीसारखे वाटत असल्याने अनेकदा लोक उच्चारायला संकोचतात.
  2. कुतिया (मध्य प्रदेश): हिंदीमध्ये 'कुतिया' या शब्दाचा अर्थ वेगळा (शिवी) होत असल्याने लोक हे नाव घेताना लाजतात.
  3. कुत्ता (कर्नाटक): कुर्ग जिल्ह्यातील हे एक छोटे गाव आहे. कन्नडमध्ये याचा अर्थ काहीही असला तरी हिंदी/मराठीत तो विचित्र वाटतो.
  4. लंड (राजस्थान): जोधपूर जिल्ह्यातील हे गाव आपल्या नावामुळे सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. 
  5. गांडू (गुजरात): हे गाव गुजरातमधील एका विशिष्ट भागात येते आणि नावामुळे पर्यटकांमध्ये कुतूहलाचा विषय ठरते.
  6. भैंसा (तेलंगणा): निर्मल जिल्ह्यातील हे एक मोठे शहर आहे, ज्याचा अर्थ 'रेडा' असा होतो.
  7. दारू (झारखंड): हजारीबाग जिल्ह्यातील या गावाचे नाव ऐकून मद्यप्रेमींना आनंद होतो, पण सामान्य लोक नाव घेताना विचार करतात.

नाव बदलण्यासाठी अर्ज सादर 

गावकऱ्यांनी काही काळापूर्वी गावाचे नाव बदलण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदार यांची भेट घेतली आणि लेखी अर्ज सादर केले. त्यांनी प्रभारी मंत्र्यांनाही कळवले आहे की गावाचे नाव बदलून अधिक योग्य असे काहीतरी करावे. येथे बालाजी हनुमानाचे मंदिर आहे; त्याचे नाव त्यांच्या नावावरून ठेवता येईल. गावातील नारायण यादव म्हणतात की म्हशीचे नाव बदलले पाहिजे कारण मुले आता त्याचे नाव सांगण्यास कचरत आहेत. "आम्हाला थोडा वेळ मिळाला आहे, परंतु यानंतर ही समस्या वाढू शकते''.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

