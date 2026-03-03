कोणत्या गावचे? गावाचं नाव सांगायलाही वाटते लाज, भारतातील विचित्र नावांची 10 गावे

भारतातील अनेक गावांची नावे इतकी विचित्र, हास्यास्पद किंवा लाजिरवाणी आहेत की रहिवासी त्यांचा उल्लेख करण्यास कचरतात. यामध्ये गंडवा, चुरेल, तट्टी खाना, चोरपुरा, बंदरा-बंडारी आणि सुआरा अशी नावे आहेत. या विचित्र नावांमुळे रहिवाशांना अनेकदा उपहास सहन करावा लागतो आणि काही प्रकरणांमध्ये, या गावांचे नाव बदलण्याची मागणी केली जाते.
गंडवा (तापुकडा): रहिवाशांना हे नाव सांगण्यास लाज वाटते.
चुडेल (चुडेल): त्याच्या विचित्र आणि "अवांछित" अर्थासाठी ओळखले जाते.
चोरपुरा (चोरपुरा): रहिवाशांना विचित्र नजरेने पाहिले जाते.
बंडरा-बंडारी (गया, बिहार): या गावांमधील लोक त्यांच्या नावांनी लाजतात.
तट्टी खाना (तट्टी खाना): त्याच्या स्कॅटोलॉजिकल अर्थामुळे त्रासदायक.
सूआरा: हे विचित्र नाव लग्नात समस्या निर्माण करू शकते.
इतर नावे: बिहार, जीरा, रोजडी, जाली, डांगरा-डांगडी, शिकारगाह, काटेरी, मुंगी, आटी.
गावकऱ्यांनी काही काळापूर्वी गावाचे नाव बदलण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आमदार यांची भेट घेतली आणि लेखी अर्ज सादर केले. त्यांनी प्रभारी मंत्र्यांनाही कळवले आहे की गावाचे नाव बदलून अधिक योग्य असे काहीतरी करावे. येथे बालाजी हनुमानाचे मंदिर आहे; त्याचे नाव त्यांच्या नावावरून ठेवता येईल. गावातील नारायण यादव म्हणतात की म्हशीचे नाव बदलले पाहिजे कारण मुले आता त्याचे नाव सांगण्यास कचरत आहेत. "आम्हाला थोडा वेळ मिळाला आहे, परंतु यानंतर ही समस्या वाढू शकते''.