English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Explainer : मागील निवडणुकीत स्वत: पराभूत होऊनही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर कशा काय विराजमान होत्या?

Explainer : मागील निवडणुकीत स्वत: पराभूत होऊनही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर कशा काय विराजमान होत्या?

West Bengal Polls Result : पश्चिम बंगालमधील 2021 मधील निवडणुकीत ममता बॅनर्जी त्यांच्या मतदारसंघातून पराभतू झाल्या होत्या. तरीही त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्या होत्या. यामागे काय आहे राजकीय गणित पाहूयात. 

नेहा चौधरी | Updated: May 4, 2026, 10:27 AM IST
Explainer : मागील निवडणुकीत स्वत: पराभूत होऊनही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर कशा काय विराजमान होत्या?
...म्हणून ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यात! (AI PHOTO)

West Bengal Polls Result : भारताचं लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालाकडे लागलंय. इथे ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असून तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. सलग तीन वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यंदा भवानीपूर या मतदारसंघातून निवडणुकीला उभ्या आहेत.  गेल्या निवडणुकीत 2021 मध्ये ममता बॅनर्जी नंदिग्राम विधानसभेतून उभ्या होत्या आणि त्या ती जागा हरल्या होत्या.  तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा एकेकाळचा विश्वासू आणि भाजपमध्ये गेलेले सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांना हरवलं होतं. या निकालाने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं. पण त्या दुसरीकडे स्वत: पराभूत होऊनही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्या होत्या. काय होती यामागची कायदेशीर आणि संवैधानिक कारणे पाहूयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

खरंतर ममता बॅनर्जी या एकमेव मुख्यमंत्री नाहीत, जे त्यांच्या विधानसभेत सदस्य नसतानाही मुख्यमंत्री खुर्चीवर विराजमान झाल्या होत्या. यातील सर्वात महत्त्वाचं नाव म्हणजे बिहारचे नितीश कुमार हे तीन दशकांहून अधिक काळ विधानसभा निवडणूक न लढता मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. एवढंच नाहीतर या महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्याही समावेश आहे. त्यांनीही एकही निवडणूक कधी लढली नाही. तरीही उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा -  West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE Updates : पश्चिम बंगालमध्ये ममतादीदींना शह देत भाजपची सत्ता?

 

कायदेशीर आणि संवैधानिक काय सांगतं? 

पराभूत होऊनही एखादा नेता मुख्यमंत्री कसा बनू शकतो यासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४(४) सांगण्यात आलंय आहे. त्यानुसार एखादी व्यक्ती जी विधानसभा किंवा विधानपरिषेदेची सदस्य नाही, तिलाही मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून नियुक्त केलं जाऊ शकतं. पण करिता एक अट घालण्यात आली आहे. ती अट अशी आहे की, अशा व्यक्तीला पदभार स्वीकारल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे (विधानसभा किंवा विधानपरिषद) सदस्य म्हणून निवडून येणे अनिवार्य आहे. जर ती व्यक्ती सहा महिन्यांत निवडून आली नाही, तर तिला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. 

2021 मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी जरी स्वतः हरल्या तरी त्यांच्या पक्षाने भारतीय तृणमूल काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळलं होतं. त्यामुळे अशा स्थितीत पक्षाचे आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांचीच विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड केली. ज्यामुळे त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा रस्ता सोपा झाला. याच कारणाने राज्यपाल यांनी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यानंतर त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषेदेची सदस्य होणं बंधनकारक होतं. अशास्थिती ममता बॅनर्जी यांनी सुरक्षित खेळी खेळली. 

...म्हणून ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यात!

संविधानाच्या 6 महिन्यांच्या अटीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवत विजय मिळवला. ममता बनर्जी यांच्यासाठी भवानीपूर ही पारंपरीक गड आणि सुरक्षित क्षेत्र होतं. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत त्यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवत अधिकृतपणे विधानसभेच्या सदस्य झाल्यात. या विजयासोबत त्यांचं मुख्यमंत्रीपद सुरक्षित राहिलं. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mamata banerjeewest bengalwest bengal election result 2026West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVEwest bengal election result 2026

इतर बातम्या

लोकप्रिय अभिनेता होणार मुख्यमंत्री? पदार्पणाचा चित्रपट फ्लॉ...

भारत