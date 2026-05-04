  उद्या शेवटचा दिवस... दारावर कफन आणि धमकीचं पत्र; कोणता नेता निकालाआधीच दहशतीत?

'उद्या शेवटचा दिवस...' दारावर कफन आणि धमकीचं पत्र; कोणता नेता निकालाआधीच दहशतीत?

West Bengal Assembly Election Results 2026 : राजकारणात सर्व गोष्टी जितक्या सरळसोप्या दिसतात तितत्या प्रत्यक्षात त्या अनपेक्षित वळण घेणाऱ्या ठरतात हे नाकारता येत नाही.   

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 08:36 AM IST
West Bengal Assembly Election Results 2026 Threatening poster found outside TMC leader house in Khardah

West Bengal Assembly Election Results 2026 : राजकारण हे कोणा एका युद्धाहून कमी नाही, किंबहुना हा संघर्ष अधिकच घातक आहे याची जाणीव यंदाच्या वर्षीच्या निवडणुकांमधून झाली. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांआधीपासूनच तिथं असणारं तणावपूर्ण वातावरण आणि त्यानंतरची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष रक्तरंजित वळणावर आल्याचंसुद्धा पाहायला मिळालं. त्यातच निवडणुकीच्या निकालाआधी एक असा प्रकार घडला, ज्यामुळं नेतेमंडळी दहशतीत असल्याचं दिसून आलं. कारण, थेट संपवण्याच्याच धमक्या नेत्यांना देण्यात आल्या. 

पश्चिम बंगालचं राजकारण अधीपासूनच संघर्षाचं... 

एकिकडे पश्चिम बंगालच्या निकालांची संपूर्ण देशाला उत्सुकला लागलेली असतानाच दुसरीकडे खडदह विधानसभा मतदारसंघातील सरदा पल्ली इथं एखच खळबळ माजली. कारण, दमदम बैरकपूर जिल्ह्याचे युवा तृणमूल काँग्रेस सचिव संतू दास यांच्या घराबाहेर एक धमकीचं पत्र ठेवण्यात आलं. पोस्टरवजा या पत्रासोबत एक कफनसुद्धा ठेवण्यात आलं होतं. 

'तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्त्वामधचे तुमचे दिवस आता संपले..' असं या पत्रामध्ये लिहिण्यात आलं आणि सोबत पांढरा कफनचा कपडासुद्धा ठेवण्यात आला होता. ज्यामुळं या परिसरात काही काळ तणावाचं चित्र पाहायला मिळालं. सदर घटनेची माहिती मिळताच तृणमूल कार्यकर्ते आणि समर्थक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आरोपींच्या अटकेसाठी घोषणाबाजी सुरू केली. आपल्या मनात भीती भरण्यासाठी ही कृत्य केली जात असून आपण या साऱ्याला घाबरणाऱ्यांपैकी नाही अशीच प्रतिक्रिया या घटनेनंतर संतू दास यांनी दिली. 

TMC अध्यक्षांकडून भाजपवर ताशेरे 

पानिहाटी शहर तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष चक्रवर्ती यांनी या घटनेनंतर भाजवर निशाणा साधताना ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेदरम्यान हे असं राजकारण याआधी कधी पाहिलंच नाही, असं म्हणस भाजप इथं अपसंस्कृती आणत सामान्यांच्या मनात भीती भरण्याचं काम करत असल्याचा आरोप केला. 

दरम्यान, प. बंगालमधील या निवडणुकीत केवळ सत्ताच नव्हे, तर राज्याची राजकीय दिशाही ठरणार असल्याने ही लढत अत्यंत अटीतटीची मानली जात आहे. या निकालानंतर होणारा संभाव्य हिंसाचार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढील 15 दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तुकड्या बंगालमध्येच तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं निकालानंतरही इथं तणावाचं चित्र पाहायला मिळू शकतं असं म्हटलं जात आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

