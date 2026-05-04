'उद्या शेवटचा दिवस...' दारावर कफन आणि धमकीचं पत्र; कोणता नेता निकालाआधीच दहशतीत?

West Bengal Assembly Election Results 2026 : राजकारण हे कोणा एका युद्धाहून कमी नाही, किंबहुना हा संघर्ष अधिकच घातक आहे याची जाणीव यंदाच्या वर्षीच्या निवडणुकांमधून झाली. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांआधीपासूनच तिथं असणारं तणावपूर्ण वातावरण आणि त्यानंतरची परिस्थिती पाहता हा संघर्ष रक्तरंजित वळणावर आल्याचंसुद्धा पाहायला मिळालं. त्यातच निवडणुकीच्या निकालाआधी एक असा प्रकार घडला, ज्यामुळं नेतेमंडळी दहशतीत असल्याचं दिसून आलं. कारण, थेट संपवण्याच्याच धमक्या नेत्यांना देण्यात आल्या.
एकिकडे पश्चिम बंगालच्या निकालांची संपूर्ण देशाला उत्सुकला लागलेली असतानाच दुसरीकडे खडदह विधानसभा मतदारसंघातील सरदा पल्ली इथं एखच खळबळ माजली. कारण, दमदम बैरकपूर जिल्ह्याचे युवा तृणमूल काँग्रेस सचिव संतू दास यांच्या घराबाहेर एक धमकीचं पत्र ठेवण्यात आलं. पोस्टरवजा या पत्रासोबत एक कफनसुद्धा ठेवण्यात आलं होतं.
'तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्त्वामधचे तुमचे दिवस आता संपले..' असं या पत्रामध्ये लिहिण्यात आलं आणि सोबत पांढरा कफनचा कपडासुद्धा ठेवण्यात आला होता. ज्यामुळं या परिसरात काही काळ तणावाचं चित्र पाहायला मिळालं. सदर घटनेची माहिती मिळताच तृणमूल कार्यकर्ते आणि समर्थक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आरोपींच्या अटकेसाठी घोषणाबाजी सुरू केली. आपल्या मनात भीती भरण्यासाठी ही कृत्य केली जात असून आपण या साऱ्याला घाबरणाऱ्यांपैकी नाही अशीच प्रतिक्रिया या घटनेनंतर संतू दास यांनी दिली.
पानिहाटी शहर तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष चक्रवर्ती यांनी या घटनेनंतर भाजवर निशाणा साधताना ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेदरम्यान हे असं राजकारण याआधी कधी पाहिलंच नाही, असं म्हणस भाजप इथं अपसंस्कृती आणत सामान्यांच्या मनात भीती भरण्याचं काम करत असल्याचा आरोप केला.
दरम्यान, प. बंगालमधील या निवडणुकीत केवळ सत्ताच नव्हे, तर राज्याची राजकीय दिशाही ठरणार असल्याने ही लढत अत्यंत अटीतटीची मानली जात आहे. या निकालानंतर होणारा संभाव्य हिंसाचार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढील 15 दिवस केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तुकड्या बंगालमध्येच तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं निकालानंतरही इथं तणावाचं चित्र पाहायला मिळू शकतं असं म्हटलं जात आहे.