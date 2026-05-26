/महिलांसाठी अन्नपूर्णा योजना! दर महिना 3000 रुपये मिळणार; 5 रुपयात मिळणार नॉन व्हेज जेवण, 6 मोठ्या निर्णयांची घोषणा

West Bengal Government Big Decisions: पश्चिम बंगालमध्ये नवनियुक्त भाजपा सरकारने, महिलांसाठी अन्नपूर्ण योजना सुरु करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसंच पश्चिम बंगाल सरकार राज्याच्या आरोग्य विभागापासून स्वतंत्र असा एक 'आयुष' (AYUSH) विभागही स्थापन करेल.
West Bengal Government Big Decisions: पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारतर्फे नवीन उपक्रमांची घोषणा केली आहे. यामध्ये परवडणाऱ्या दरातील मासे-भात जेवण, अन्नपूर्णा योजना आणि मद्यविक्री दुकानांसंबंधीच्या नियमांचा समावेश आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितलं की, 27 मेपासून त्यांचं सरकार 'अन्नपूर्णा योजने'साठी अर्ज वाटप करण्यास सुरुवात करणार आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 3 हजार रुपये मिळतील. तसंच शाळा, महाविद्यालये आणि प्रार्थनास्थळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघामध्ये मद्यविक्री दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सरकार सुमारे 400 विशेष कँटीन्समध्ये आठवड्यातून दोनदा 5 रुपयांत मासे आणि भाताचे जेवण उपलब्ध करून दिलं जाईल असंही स्पष्ट केलं असल्याचं वृत्त PTI ने दिलं आहे. "अन्नपूर्णा योजनेच्या अर्जांचं वाटप उद्यापासून राज्य सचिवालयातून केलं जाईल. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास सर्व भारतीय नागरिक पात्र आहेत," असं अधिकारी यांनी नादिया जिल्ह्यातील कल्याणी येथे प्रशासकीय बैठक पार पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
यावेळी त्यांनी असंही नमूद केलं की, पश्चिम बंगाल सरकार 'आयुष' (AYUSH) विभागाची देखील स्थापना करणार आहे. आणि या विभागाला राज्याच्या आरोग्य विभागापासून स्वतंत्र केलं जाईल.
गेल्या आठवड्यात, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पकडण्यात आलेल्या अवैध स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी 'तात्पुरती निवास केंद्रं' स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. याद्वारे, भाजपाने सर्व अवैध स्थलांतरितांना 'शोधून काढा, हटवा आणि हद्दपार करा' हे निवडणुकीतील आश्वासन पुढे नेले आहे.
अधिकारी यांनी अवैध बांगलादेशी स्थलांतरितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आणि राज्य पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेऊन हद्दपारीसाठी बीएसएफच्या हवाली करण्यास सांगितल्यानंतर काही दिवसांनी हे निर्देश आले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रींनी असंही सांगितलं की, सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेतील अनियमिततांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक नवीन भरती धोरण सादर करेल. "राज्य सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक नवीन भरती धोरण लागू करेल. या नवीन धोरणाला पूरक ठरणारी विधेयके आम्ही आगामी विधानसभा अधिवेशनात सादर करू," असं त्यांनी 23 मे रोजी कोलकाता येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
यापूर्वी, अधिकारी यांनी राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांना 2021 मध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. ज्या हत्या आणि हल्ल्यांच्या घटनांची यापूर्वी चौकशी झाली नव्हती, अशा प्रत्येक घटनेबाबत एफआयआर (FIR) दाखल करणे अनिवार्य आहे, असे त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
"गेल्या पाच वर्षांत राजकीय हिंसाचारात ज्यांचा मृत्यू झाला किंवा जे जखमी झाले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी पुराव्यासह तक्रारी दाखल कराव्यात. जर त्यांच्याकडे पुरावे नसतील, तर पोलीस स्वतः तपास करतील आणि एफआयआर दाखल करतील," असे अधिकारी म्हणाले.