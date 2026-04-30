'पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचं सरकार,' Exit Poll वर ममता बॅनर्जींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या '226 जागा....'

Mamata Banerjee on Exit Poll: पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पूर्ण झालं आहे. आता सर्वांचं लक्ष निकालाकडे आहे. 4 मे रोजी पाच राज्यांची मतमोजणी होणार असून, यामध्ये पश्चिम बंगालचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यात मतदान झालं असून, मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. भाजपा, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेससह सर्वच पक्ष मोठ्या विजयाचा दावा करत आहेत. या सर्व घडामोडींदरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर व्हिडीओ शेअर केला आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या व्हिडीओच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित करत त्यांचे आभार मानले आहेत. तसंच मतदान प्रक्रियेदरम्यान घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करत गंभीर आरोप केले आहेत. कठीण परिस्थिती आणि दबाव असतानाही जनतेने लोकशाहीवर विश्वास दाखवत मोठ्या संख्येने मतदान केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी सुरुवातीला संबोधित करताना अभिवादन केलं. "प्रचंड ऊन आणि अत्याचार सुरु असतानाही लोकांनी रांगेत उभं राहून मतदान केलं त्यासाठी मी आभारी आहे". त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले, ज्यांनी आयुष्य पणाला लावून संघर्ष केला आणि कठीण परिस्थितीचा सामना केला. यावेळी त्यांनी तृणमूल काँग्रेस 226 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा दावा केला आहे.
केंद्र सरकार, केंद्रीय यंत्रणा आणि अनेक राज्यातील नेत्यांनी मिळून बंगालच्या लोकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. संपूर्ण यंत्रणेचा वापर करण्यात आला, मात्र जनतेने मतांच्या माध्यमातून उत्तर दिलं आहे असं त्या म्हणाल्या.
আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।
জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026
ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की, काही प्रसारमाध्यमांनी चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आरोप केला की, एक्झिट पोलच्या माध्यमातून स्थिती प्रभावित करण्याचा आणि खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. 2016 आणि 2021 मध्येही हे पाहिलं गेलं आहे.
यावेळी त्यांनी आपले कार्यकर्ते आणि उमेवारांना मतमोजणीवेळी सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. दिवस-रात्र सर्वांनी नजर ठेवा. मतमोजणी केद्रांवर उपस्थित राहा. कोणताही निष्काळजीपणा करु नका असं आवाहन त्यांनी केलं. गरज पडल्यास आपणही मैदानात उतरु असं त्यांनी सांगितलं आहे.
ईव्हीएमसोबत छेडछाड केली जाऊ शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ईव्हीएम मशीन मतमोजणी केंद्रांवर नेईपर्यंत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही स्तरावर बदल होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.