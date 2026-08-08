/भाजप कार्यकर्त्यांनीच रचला नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या PA च्या हत्येचा कट, चार्जशीटमधून धक्कादायक खुलासा

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने 11 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलंय. धक्कादायक म्हणजे रथ यांच्याच ऑफिसमध्ये काम करणारे भाजपचे दोन कार्यकर्ते सागर सोनकर आणि त्याचा भाऊ साहिब सोनकर या दोघांना अटक केली आहे.
सीबीआयच्या तपासात असं उघड झालंय की, सागर या आरोपीने चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येसाठी उत्तर प्रदेशातील मारेकरीला सुपारी दिली होती. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांमध्ये म्हणजे 6 मे रोजी मध्यमग्राममध्ये रथ याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.
चंद्रनाथ रथ हे सुवेंदू अधिकारी यांचे एपीए होते. रथ यांच्यावर भवानीपूर मतदारसंघातून त्यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी देण्यात आली होती. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की तपासात असं समोर आलं की, हत्येचा कट डिसेंबर 2025 पासून रचला जात होता. पण गुन्ह्याची तारीख कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वारंवार पुढे ढकलण्यात येत होती.
त्यांनी सांगितलं की तपासात असंही आढळून आलं की, सागर सोनकर 2020 पर्यंत एका विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे काम करत होता. त्यानंतर तो भाजपमध्ये सामील झाले. सीबीआय आता राज्यातील एका प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचीही चौकशी करत असल्याचे समजतय.
सूत्रांनुसार दिलेल्या माहिती नुसार सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आलं की, सागरने शूटरला हत्येसाठी सुपारी दिली होती आणि या प्रकरणात आतापर्यंत सहा शूटरना अटक झाली आहे. यात मोनू सिंग, राज सिंग, गोलू सिंग, मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य आणि नवीन कुमार सिंग या आरोपींची नाव आहेत. याशिवाय, सुपारी स्वीकारल्याप्रकरणी मध्यस्थ विनय राय, संजय राय आणि विकास मिश्रा यांनाही अटक झाली आहे. एक आरोपी अद्याप फरार असल्याचे नमूद करण्यात आलंय.
सीबीआयच्या आरोपपत्रात स्पष्ट सांगितलं की, सागर सोनकरने संपूर्ण हत्येचा कट रचला असून पैशांची व्यवस्थादेखील त्याने केली आहे. तर त्याचा भाऊ साहिब सोनकरवर या कटाचा सूत्रधार असल्याचा आरोप या चार्जशीटमध्ये करण्यात आला आहे. विनय राय हा सुपारी स्वीकारणारा मध्यस्थ असल्याचं म्हटलंय. तर संजय रायवर संपूर्ण घटनेची रसद हाताळल्याचा आरोप चार्जशीटमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
विकास मिश्रा हा मुख्य सूत्रधार आणि बाहेरून आणलेल्या नेमबाजांमधील दुवा होता. तर राज सिंग उर्फ राज कुमार सिंग हा मुख्य नेमबाज होता. ज्याला राज्याच्या सीमेपलीकडून अटक केल्याचे नमूद करण्यात आलंय. सीबीआयच्या या चार्जशीटमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भूकंप झालाय.