Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगालमध्ये हे '20' मतदारसंघ बदलू शकतात चित्र! TMC-BJP मध्ये अटीतटीची लढत

Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगालमध्ये 20 असे मतदारसंघ आहे ज्यांच्या निकालाकडे भाजपा आणि टीएमसीचं बारीक लक्ष आहे. येथील विजय आणि पराभवाचं अंतर इतकं कमी आहे की, कोणत्याही क्षणी सगळं चित्र पलटू शकतं.  

शिवराज यादव | Updated: May 4, 2026, 04:32 PM IST
Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ममता बॅनर्जींची मागील 15 वर्षांची सत्ता उलथवून लावली असून, एकतर्फी विजय मिळवला आहे. मात्र असं असलं तरी अद्याप 20 असे मतदारसंघ आहे ज्यांच्या निकालाकडे दोन्ही पक्षांचं बारीक लक्ष आहे. येथील विजय आणि पराभवाचं अंतर इतकं कमी आहे की, कोणत्याही क्षणी सगळं चित्र पलटू शकतं.

 

 
विधानसभा मतदारसंघ मतदारसंघ संख्या आघाडीवरील उमेदवार आघाडीचा पक्ष पिछाडीवरील उमेदवार पिछाडीचा पक्ष अंतर (मार्जिन) राउंड स्थिति
मंगलकोट 272 अपूर्वा चौधरी टीएमसी शिशिर घोष बीजेपी 137 5/15 1
संदेशखाली 123 सनत सरदार बीजेपी झरना सरदार टीएमसी 145 7/19 2
सोनारपुर उत्तर 151 देबाशीष धर बीजेपी फिरदौसी बेगम टीएमसी 147 7/22 3
श्रीरामपुर 186 तनमय घोष टीएमसी भास्कर भट्टाचार्य बीजेपी 183 9/21 4
हरिपाल 196 करबी मान्ना टीएमसी मधुमिता घोष बीजेपी 244 6/24 5
मगराहाट पूर्व 141 सर्मिष्ठा पुरकैत टीएमसी उत्तम कुमार बनिक बीजेपी 421 8/21 6
उदयनारायणपुर 182 प्रभाकर पंडित बीजेपी समीर कुमार पांजा टीएमसी 442 4/14 7
लाबपुर 288 अभिजीत सिन्हा टीएमसी देबासिस ओझा बीजेपी 571 9/20 8
औसग्राम 273 श्यामा प्रसन्न लोहार टीएमसी कालिता माजी बीजेपी 648 7/15 9
श्यामपुर 179 डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय बीजेपी नादेबासी जना टीएमसी 648 6/17 10
टॉलीगंज 152 पापिया अधिकारी बीजेपी अरूप बिस्वास टीएमसी 787 7/16 11
कुशमंडी 37 रेखा रॉय टीएमसी तपस चंद्र रॉय बीजेपी 999 8/18 12
सैंथिया 289 कृष्ण कांत साहा बीजेपी नीलाबती साहा टीएमसी 1037 5/22 13
हावड़ा मध्य 171 अरूप रॉय टीएमसी बिप्लब कुमार मंडल बीजेपी 1075 7/15 14
बाली 169 कैलाश कुमार मिश्रा टीएमसी संजय कुमार सिंह बीजेपी 1086 3/15 15
कांदी 68 अपूर्वा सरकार टीएमसी गर्गी दास घोष बीजेपी 1110 7/14 16
कुलपी 133 बरनाली धारा टीएमसी अबनी नस्कर बीजेपी 1274 5/19 17
पलाशीपाड़ा 79 रुकबानुर रहमान टीएमसी अनीमा दत्ता बीजेपी 1438 6/21 18
जगतदल 106 डॉ. राजेश कुमार बीजेपी सोमनाथ श्याम इचिनी टीएमसी 1443 1/11 19
जगतबल्लवपुर 183 अनुपम घोष बीजेपी सुबीर चटर्जी टीएमसी 1683 13/19 20
शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

