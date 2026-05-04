Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगालमध्ये हे '20' मतदारसंघ बदलू शकतात चित्र! TMC-BJP मध्ये अटीतटीची लढत

Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ममता बॅनर्जींची मागील 15 वर्षांची सत्ता उलथवून लावली असून, एकतर्फी विजय मिळवला आहे. मात्र असं असलं तरी अद्याप 20 असे मतदारसंघ आहे ज्यांच्या निकालाकडे दोन्ही पक्षांचं बारीक लक्ष आहे. येथील विजय आणि पराभवाचं अंतर इतकं कमी आहे की, कोणत्याही क्षणी सगळं चित्र पलटू शकतं.
|विधानसभा मतदारसंघ
|मतदारसंघ संख्या
|आघाडीवरील उमेदवार
|आघाडीचा पक्ष
|पिछाडीवरील उमेदवार
|पिछाडीचा पक्ष
|अंतर (मार्जिन)
|राउंड
|स्थिति
|मंगलकोट
|272
|अपूर्वा चौधरी
|टीएमसी
|शिशिर घोष
|बीजेपी
|137
|5/15
|1
|संदेशखाली
|123
|सनत सरदार
|बीजेपी
|झरना सरदार
|टीएमसी
|145
|7/19
|2
|सोनारपुर उत्तर
|151
|देबाशीष धर
|बीजेपी
|फिरदौसी बेगम
|टीएमसी
|147
|7/22
|3
|श्रीरामपुर
|186
|तनमय घोष
|टीएमसी
|भास्कर भट्टाचार्य
|बीजेपी
|183
|9/21
|4
|हरिपाल
|196
|करबी मान्ना
|टीएमसी
|मधुमिता घोष
|बीजेपी
|244
|6/24
|5
|मगराहाट पूर्व
|141
|सर्मिष्ठा पुरकैत
|टीएमसी
|उत्तम कुमार बनिक
|बीजेपी
|421
|8/21
|6
|उदयनारायणपुर
|182
|प्रभाकर पंडित
|बीजेपी
|समीर कुमार पांजा
|टीएमसी
|442
|4/14
|7
|लाबपुर
|288
|अभिजीत सिन्हा
|टीएमसी
|देबासिस ओझा
|बीजेपी
|571
|9/20
|8
|औसग्राम
|273
|श्यामा प्रसन्न लोहार
|टीएमसी
|कालिता माजी
|बीजेपी
|648
|7/15
|9
|श्यामपुर
|179
|डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय
|बीजेपी
|नादेबासी जना
|टीएमसी
|648
|6/17
|10
|टॉलीगंज
|152
|पापिया अधिकारी
|बीजेपी
|अरूप बिस्वास
|टीएमसी
|787
|7/16
|11
|कुशमंडी
|37
|रेखा रॉय
|टीएमसी
|तपस चंद्र रॉय
|बीजेपी
|999
|8/18
|12
|सैंथिया
|289
|कृष्ण कांत साहा
|बीजेपी
|नीलाबती साहा
|टीएमसी
|1037
|5/22
|13
|हावड़ा मध्य
|171
|अरूप रॉय
|टीएमसी
|बिप्लब कुमार मंडल
|बीजेपी
|1075
|7/15
|14
|बाली
|169
|कैलाश कुमार मिश्रा
|टीएमसी
|संजय कुमार सिंह
|बीजेपी
|1086
|3/15
|15
|कांदी
|68
|अपूर्वा सरकार
|टीएमसी
|गर्गी दास घोष
|बीजेपी
|1110
|7/14
|16
|कुलपी
|133
|बरनाली धारा
|टीएमसी
|अबनी नस्कर
|बीजेपी
|1274
|5/19
|17
|पलाशीपाड़ा
|79
|रुकबानुर रहमान
|टीएमसी
|अनीमा दत्ता
|बीजेपी
|1438
|6/21
|18
|जगतदल
|106
|डॉ. राजेश कुमार
|बीजेपी
|सोमनाथ श्याम इचिनी
|टीएमसी
|1443
|1/11
|19
|जगतबल्लवपुर
|183
|अनुपम घोष
|बीजेपी
|सुबीर चटर्जी
|टीएमसी
|1683
|13/19
|20