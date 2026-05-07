Chandranath Rath Murder: प. बंगालच्या भावी मुख्यमंत्र्यांच्या PA ची भरचौकात हत्या; ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन उघड

Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder Case: पश्चिम बंगालच्या मावळत्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यक (पीए) चंद्रनाथ रथ यांची भरचौकात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्राम येथे बुधवारी रात्री घडली आहे. हा सारा प्रकार साधारणपणे रात्री सव्वा दहाच्या सुमारास घडला असून पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी या परिसराची रेकी केली होती. हा एक पूर्वनियोजित कटाचा भाग असून नियोजनपूर्वक पद्धतीने चंद्रनाथ रथ यांची हत्या घडवून आणल्याचं सांगितलं जात आहे. चंद्रनाथ त्यांच्या घरापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर होते. हल्लेखोरांकडे परदेशी बनावटीची शस्त्रे होती आणि त्यांनी वापरलेल्या वाहनाची नंबर प्लेट बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. या घटनेमुळे मध्यमग्राम आणि आसपासच्या परिसरात तीव्र तणाव निर्माण झाला असून इथे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
या हल्ल्यासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीने गंभीर आरोप केला आहे. सुवेंदू अधिकारी यांना धमकावण्यासाठी किंवा कदाचित थेट त्यांनाच लक्ष्य करण्यासाठी रचलेल्या एका मोठ्या कटाचाच हा भाग होता, असा आरोप भाजपने केला आहे. या घटनेनंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी रुग्णालयात भेट देऊन चंद्रनाथ रथ यांच्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं. रुग्णालयातून निघताना प्रसारमाध्यमांशी बोलोताना सुवेंदू अधिकारी यांनी, राज्यतील पोलिसांच्या तपासावर आपला विश्वास नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) सोपवण्याची मागणी सुवेंदू अधिकारी यांनी केली आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पोलीस महासंचालक (DGP) सिद्धीनाथ गुप्ता यांनी स्वतः या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेतला आहे. पोलिसांनी एक संशयास्पद वाहन जप्त केले असून, या गुन्ह्यात त्याचा वापर झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या वाहनावर लावलेली नंबर प्लेट ही प्रत्यक्षात सिलीगुडी येथे नोंदणीकृत असलेल्या दुसऱ्याच एका गाडीची आहे. ही नंबर प्लेट पूर्णपणे बनावट आहे.
तपास अधिकाऱ्यांना घटनास्थळावरून ऑस्ट्रेलियामध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या 'Glock 43x' पिस्तुलाच्या काडतुसांचे अवशेष सापडले आहेत. अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक आणि परदेशी शस्त्रांचा वापर पाहता, या हल्ल्यामागे व्यावसायिक सुपारी किलरअसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हल्लेखोर ज्या मार्गाने पळून गेले, त्या मार्गाचा शोध घेण्यासाठी पोलीस सध्या सीसीटीव्ही फुटेजची कसून तपासणी करत आहेत. बारासातचे पोलीस अधीक्षक (SP) पुष्पा यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असून, प्रत्येक पैलूचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला जात आहे.