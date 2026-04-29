West Bengal Exit Polls 2026: पश्चिम बंगालचा निकाल काय लागणार? वाचा सर्व Exit Polls चे निकाल एका क्लिकवर

West Bengal Exit Polls 2026 Results: पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान आज पार पडलं आहे. यानंतर आता पश्चिम बंगालमध्ये नेमका काय निकाल लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. ममता बॅनर्जींचा पश्चिम बंगालमधील अभेद्य बालेकिल्ला भेदण्यासाठी भाजपाने आखलेली रणनिती यशस्वी ठरेल का? याबाबत अनेकांच्या मनात कुतुहूल आहे. एक्झिट पोल्सनुसार भाजपा आपल्या रणनितीत यशस्वी ठरली आहे. एक्झिट पोलनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये अनपेक्षित निकाल लागू शकतो. कोणत्या एक्झिट पोलने काय अंदाज वर्तवला आहे हे तुम्ही येथे वाचू शकता.
बंगाल विधानसभेत 294 जागा असून, बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 148 जागांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत 'प्रजा पोल'ने वर्तवलेले आकडे तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) समर्थकांटी चिंता वाढवू शकतात. प्रज्ञा पोलनुसार, भाजपला 178 ते 208 जागांवर विजय मिळेल, जो 2021 मधील 77 जागांच्या तुलनेत खूप मोठा आहे. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसला केवळ 85 ते 110 जागांवरच समाधान मानावे लागेल, जो त्यांच्या मागील २१५ जागांच्या कामगिरीच्या तुलनेत धक्का देणारा आहे.
P-Marq च्या एक्झिट पोलनुसार, भाजपा 150 ते 175 मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवेल, तर तृणमूलला 118 ते 138 जागा मिळतील.
Matrize ने भाजपासाठी 146 ते 161 जागांचा अंदाज वर्तवला आहे, तर Poll Diary ने 142 ते 171 जागांची शक्यता व्यक्त केली आहे. एक्झिट पोल्सनुसार, तृणमूल काँग्रेसला अनुक्रमे 125 ते 140 आणि 99 ते 127 जागा मिळतील.
PEOPLES PULSE च्या एक्झिट पोलनुसार, तृणमूल काँग्रेस 117 ते 187 जागा जिंकू शकते. तर भाजपाला 95 ते 110 जागांवर विजय मिळेल.
चाणक्यनुसार, तृणमूल काँग्रेसला 130 ते 140 जागांवर विजय मिळण्याचा अंदाज आहे. तर भाजपा 150 ते 160 जिंकू शकते.
त्या पोलनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला 129 ते 145 आणि भाजपाला 144 ते 160 जागांवर विजय मिळेल.