West Bengal Exit Polls 2026: पश्चिम बंगालमधून ममतादीदींचं सरकार जाणार, BJP सहज गाठणार बहुमताचा आकडा; Exit Poll चा निकाल काय?

West Bengal Exit Polls 2026 Results: पश्चिम बंगालमध्ये आज दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. राज्यभरातील 142 विधानसभा जागांसाठी नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान, राज्याच्या काही भागांतून हिंसाचार आणि तणावाच्या घटना घडल्याचं समोर येत आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी बॉम्बही जप्त करण्यात आले आहेत. बंगालमधील मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, दुपारी 3 वाजेपर्यंत 78 टक्क्यांहून अधिक मतदानाची नोंद करण्यात आली. यादरम्यान एक्झिट पोलमधून पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पोल डायरीने बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता येऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे.
पोल डायरीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 294 जागा असून भाजपाला 142 ते 171 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा 99 ते 127 जागांवर विजय होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला मात्र फक्त 3 ते 5 जागाच जिंकता येईल अशी शक्यता आहे. डाव्या आघाडीला 2 ते 3 जागांवर समाधाना मानावं लागू शकतं.
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026 EXIT POLL (294 SEATS)#WestBengalElection2026 #WestBengalPolls #ExitPolls pic.twitter.com/rVw6InvFtv
— Poll Diary (@poll_diary) April 29, 2026
एक्झिट पोलनुसार, सर्वच्या सर्व 294 जागा लढवणाऱ्या भाजपाला 45.87 टक्के मतं मिळण्याचा अंदाज आहे. तृणमूल काँग्रेसला 40.32 टक्के मतांचा वाटा मिळेल अशी शक्यता आहे. काँग्रेसला 4.59 तर डाव्या आघाडीला 7.47 टक्के मतं मिळतील असा अंदाज आहे.