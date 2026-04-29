English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  West Bengal Exit Polls 2026: पश्चिम बंगालमधून ममतादीदींचं सरकार जाणार, BJP सहज गाठणार बहुमताचा आकडा; Exit Poll चा निकाल काय?

West Bengal Exit Polls 2026 Results: पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होण्याची शक्यता आहे. पोल डायरीने बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता येऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 07:29 PM IST
West Bengal Exit Polls 2026 Results: पश्चिम बंगालमध्ये आज दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. राज्यभरातील 142 विधानसभा जागांसाठी नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान, राज्याच्या काही भागांतून हिंसाचार आणि तणावाच्या घटना घडल्याचं समोर येत आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी बॉम्बही जप्त करण्यात आले आहेत. बंगालमधील मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, दुपारी 3 वाजेपर्यंत 78 टक्क्यांहून अधिक मतदानाची नोंद करण्यात आली. यादरम्यान एक्झिट पोलमधून पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पोल डायरीने बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता येऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोल डायरीचा अंदाज काय?

पोल डायरीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 294 जागा असून भाजपाला 142 ते 171 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा 99 ते 127 जागांवर विजय होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला मात्र फक्त 3 ते 5 जागाच जिंकता येईल अशी शक्यता आहे. डाव्या आघाडीला 2 ते 3 जागांवर समाधाना मानावं लागू शकतं. 

एक्झिट पोलनुसार, सर्वच्या सर्व 294 जागा लढवणाऱ्या भाजपाला 45.87 टक्के मतं मिळण्याचा अंदाज आहे. तृणमूल काँग्रेसला 40.32 टक्के मतांचा वाटा मिळेल अशी शक्यता आहे. काँग्रेसला 4.59 तर डाव्या आघाडीला 7.47 टक्के मतं मिळतील असा अंदाज आहे. 

कोणत्या एक्झिट पोलमध्ये कोणता अंदाज?

 
P-MARQ नुसार, तृणमूल काँग्रेसला 118 ते 138 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर भाजपाला 150 ते 175 जााग मिळू शकतात. 
 
PEOPLES PULSE च्या एक्झिट पोलनुसार, तृणमूल काँग्रेस 117 ते 187 जागा जिंकू शकते. तर भाजपाला 95 ते 110 जागांवर विजय मिळेल. 
 
चाणक्यनुसार, तृणमूल काँग्रेसला 130 ते 140 जागांवर विजय मिळण्याचा अंदाज आहे. तर भाजपा 150 ते 160 जिंकू शकते. 
About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Assembly Election 2026assembly election exit pollWest Bengal Election Exit PollTamil Nadu Election Exit PollAssam Election Exit Poll

