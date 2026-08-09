मोठी बातमी! ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला, 'आमची डोकी, आम्ही मेलो..'; पश्चिम बंगालमध्ये एकच खळबळ

पश्चिम बंगालमधून मोठी समोर येत आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री तथा तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या ताफ्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. ही घटना उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातील हलिशहर दौऱ्यावर असताना झाली आहे. संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी वाहनावर चपला आणि चिखल फेकल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यामुळे घटनास्थळी तणाव निर्माण झाला होता. एका दिवंगत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्त्याच्या घरी जात असलेल्या हा हल्ला झाला. यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या ताफ्याला संतप्त जमावाच्या प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, आंदोलकांनी बॅनर्जी यांच्या वाहनावर चिखलफेक केली. एवढंच नाहीतर ताफ्यावर पाण्याच्या बाटल्या आणि चपलाही फेकल्या.
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's vehicle was attacked while she was on her way to meet a TMC worker in North 24 Parganas.— ANI (@ANI) August 9, 2026
As per former CM Mamata Banerjee, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the… pic.twitter.com/JrTd2uFNlK
जमावाने बॅनर्जींच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आणि त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याची माहिती समोर येत आहे. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सूत्रे हाती घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत ममता बॅनर्जींच्या ताफ्याला त्या भागातून बाहेर काढण्यात त्यांना यश आलं.
टीएमसी प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या हल्ल्याबद्दल सांगितलं की, एका हिंसक जमावाने अचानक त्यांच्या गाडीवर दगड आणि चपलांनी हल्ला केला. मात्र, गाडीच्या खिडक्या बंद असल्याने मला मार लागला नाही. त्या पुढे म्हणाल्यात की, जर खिडक्या बंद नसत्या, तर दगड त्यांच्या डोक्याला लागून फ्रॅक्चर झाले असते. एवढंच नाहीतर या दगडफेकीत त्यांचा मृत्यूही होऊ शकला असता.
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the police. The attack on the vehicle was so severe that if the windows had been open, my head would have been split open.… pic.twitter.com/PIdFM1Oxcr— ANI (@ANI) August 9, 2026