/महिलांना 1 जूनपासून दर महिना 3000 रुपये मिळणार, बसमध्ये मोफत प्रवास आणि सातवा वेतन आयोग; भाजपाप्रणित WB सरकारचे मोठे 5 निर्णय

पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने आपल्या दुसऱ्याच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये त्यांनी महिलांना दर महिना 3 हजार रुपये, बसमध्ये मोफत प्रवास आणि सातव्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा उल्लेख आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये महिला आणि बालकल्याणमंत्री असणाऱ्या अग्निमित्रा पॉल यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, सरकारने अन्नपूर्णा योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्यामधून महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला तीन हजारांची मासिक मदत जमा होईल. 1 जूनपासून हे पैसे मिळणार आहेत. यासह महिलांना 1 जूनपासून सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास करता येणार आहे. यासंदर्भातही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला आहे.
ज्या महिलांना आधीपासूनच लक्ष्मी भंडार योजनेचा लाभ मिळत आहे, त्यांना आता अन्नपूर्णा भंडार योजनेचा लाभ आपोआप मिळेल. अग्निमित्रा यांनी सांगितलं की, ज्यांना अद्याप हा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी लवकरच एक पोर्टल सुरू केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
अग्निमित्र पॉल यांनी सांगितलं की, सरकारने आपले कर्मचारी, संलग्न वैधानिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. याशिवाय, धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारावर गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालमधील मंत्रिमंडळाने आपल्या पहिल्या बैठकीतही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. या बैठकीत सर्वात पहिला निर्णय आयुषमान भारत लागू करण्यासंदर्भातील होता. यासह IPS आणि IAS अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणात भाग घेण्याची परवानगी देणे, बंगालमध्ये भारतीय दंड संहिता लागू करण्याचा, 45 दिवसांच्या आत सीमा सुरक्षा दलाकडे (बीएसएफ) जमीन हस्तांतरित करण्याचा आणि बंगालमध्ये प्राण गमावलेल्या 321 भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी सरकारने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.