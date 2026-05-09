/पश्चिम बंगालला पुन्हा एकदा अविवाहित मुख्यमंत्री! शुभेंदू अधिकारींनी का केलं नाही? स्वत:चं सांगितलं कारण...

Suvendu Adhikari Reveals Why He is Unmarried : शुभेंदू अधिकारी हे पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहे. त्यांच्यारुपात पश्चिम बंगालला पुन्हा एकदा अविवाहित मुख्यमंत्री मिळणार आहे. अधिकरी यांनी लग्न का केलं नाही, याबद्दल खुद्द त्यांनी खुलासा केला आहे.
Suvendu Adhikari Reveals Why He is Unmarried : पश्चिम बंगालमध्ये कमळ फुललं असून ममता बॅनर्जी यांचं पर्व संपलंय. आता पश्चिम बंगालला भाजपचा पहिला मुख्यमंत्री लाभणार आहे. राजकारणातील एक उदयोन्मुख व्यक्तिमत्व असलेले सुवेंदू अधिकारी आता पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहे. पण एक योगायोग असाही आहे की, पश्चिम बंगालला पुन्हा एकदा अविवाहित मुख्यमंत्री मिळतोय. हो, कारण ममता बॅनर्जी यांनी लग्न केलं नव्हतं. तर सुवेंदू अधिकारी हेही अविवाहित आहेत. त्यांनी लग्न का केलं नाही, याबद्दल खुद्द सुवेंदू अधिकारी यांनी खुलासा केला आहे.
...म्हणून मी लग्न केलं नाही!
आक्रमक वृत्ती आणि धारदार वक्तव्यांमुळे सुवेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आपलं वेगळी छाप पाडली आहे. जनतेला त्यांच्या राजकारणी आयुष्यासोबत वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे. अधिकारी अविवाहित असून ते 55 वर्षांचे आहेत. त्यांनी लग्न का केलं नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द अधिकारी यांनी एका सभेत दिलं होतं. ही सभा होती डिसेंबर 2020 मधील निवडणुकीत. ज्यात सुवेंदू अधिकारी यांनी स्वतःच सांगितलं की, त्यांचे भाऊ विवाहित असताना तुम्ही लग्न का केले नाही, असा प्रश्न लोक त्यांना नेहमी विचारतात. त्यावर ते म्हणाले, 'बरेच लोक विचारतात, 'सुवेंदू, तुम्ही अविवाहित का आहात? तुमच्या भावांची लग्ने झाली आहेत.' मी त्यांना सांगतो की, आजच्या राजकारणात मी स्वतःला अविवाहित मानत नाही.'