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आईसोबत झालेल्या भांडणाचा राग, 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन हत्या, पोलिसांकडून आरोपीचा एन्काउंटर

पश्चिम बंगालमधील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी एन्काउंटरमध्ये ठार झाल्याची माहिती समोर येतेय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 27, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 10:25 AM IST
आईसोबत झालेल्या भांडणाचा राग, 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन हत्या, पोलिसांकडून आरोपीचा एन्काउंटर
Image Credit: West Bengal rape and murder

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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