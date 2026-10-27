/आईसोबत झालेल्या भांडणाचा राग, 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन हत्या, पोलिसांकडून आरोपीचा एन्काउंटर

बंगालच्या गायघाटामध्ये 17 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी प्रल्हाद दास पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला आहे. मंगळवारी ही घटना घडली असून आरोपीने पोलिस अधिकाऱ्याची बंदूक हिसकावल्यानंतर पोलिसांकडून आरोपीचा एन्काउंटर करण्यात आला.
प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी प्रल्हाद दास याची पुन्हा चौकशी करण्यात येत होती. त्यासाठी त्याला घटनास्थळी पुन्हा नेण्यात आले होते. त्याचवेळी आरोपीने पोलिस अधिकाऱ्याकडून त्याची सर्व्हिस रिव्हॉल्वर हिसकावली. पोलीस सूत्रांनुसार, रिव्हॉल्वर हिसकावल्यानंतर त्याने पोलिसांवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांने प्रत्युत्तर म्हणून फायरिंग केली.
आरोपी गोळी लागल्याने जखमी झाला होता. त्याला बोंगावच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. बंगालमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून रेप आणि मर्डर केसमधील आरोपींचे एन्काउंटरचा हे दुसरे प्रकरण आहे.
पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगाणा जिल्ह्यात गाईघाटा मध्ये 24 ऑक्टोबर रोजी एका 17 वर्षांची विद्यार्थिनी तिच्या कुटंबीयासह एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. तिला फोन आल्यानंतर ती कार्यक्रमातून बाहेर गेली. तेव्हा तिला तिच्या मामीने पाहिले आणि परत जाण्यास सांगितले. मात्र तिने त्यावर ती तिच्या मित्रासोबत आहे आणि थोड्याचवेळात येते असं सांगितले. मात्र त्यानंतर ती आलीच नाही. कुटुंबाकडून रात्रभर तिचा तपास करत होते. मात्र तिचा कुठेच शोध लागला नाही.
दुसऱ्या दिवशी, रविवारी सकाळी, शेजारच्या घरातील बाथरुमजवळ अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत आढळून आला. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तात्काळ कारवाई करत, त्यांनी चौकशीसाठी एका नातेवाईकाला ताब्यात घेतले. अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला की, तिच्यावर बलात्कार करून तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती.
त्यानंतर, पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपी प्रल्हाद दास याला अटक केली. चौकशीदरम्यान असे उघड झाले की, आरोपीचे मुलीच्या आईसोबत भांडण झाले होते, ज्यामुळे त्याच्या मनात राग होता. याचा बदला घेण्यासाठी त्याने हा गुन्हा केला. मुख्य आरोपी आता पोलीस चकमकीत ठार झाला आहे.