/मारहाणीत CJP कार्यकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू,शाळेची अवस्था दाखवली म्हणून घरावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

पश्चिम बंगालच्या बांकुडा जिल्ह्यातील करिशुंडा परिसरात एका तरुणाच्या कुटुंबावर झालेल्या कथित हल्ल्यानंतर त्याच्या वडिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या संघटनेने या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, 25 वर्षीय शेख अब्दुल हफीज यांनी 13 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या गावातील सरकारी शाळेला भेट दिली होती. या शाळेत ते पूर्वी शिकले होते. ‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेअंतर्गत त्यांनी शाळेतील पायाभूत सुविधांची पाहणी केली आणि तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
CJP च्या निवेदनानुसार, शाळेची पाहणी केल्यानंतर त्याच दिवशी काही सशस्त्र व्यक्ती हफीज यांच्या घरात घुसल्याचा आरोप आहे. या व्यक्तींची ओळख स्थानिक भाजप कार्यकर्ते म्हणून करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. मात्र, हा आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेला नाही. हफीज यांनी रुग्णालयातून केलेल्या कथित व्हिडिओमध्ये एका शिक्षकाने शाळेच्या पाहणीची माहिती राजकीय कार्यकर्त्यांना दिल्याचा आरोप केल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे. त्यानंतर हफीज यांच्यावर शाळेची खराब अवस्था दाखवणारा व्हिडिओ केल्याबद्दल माफी मागण्यासाठी दबाव आणल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सीजेपीनच्या म्हणण्यानुसार, हफीज यांनी कथितपणे माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात हफीज यांच्या मानेवर गंभीर दुखापत झाली, तर त्यांच्या वडिलांच्या डोक्याला मोठी इजा झाली. त्यांच्या डोक्यावर जड वस्तूने प्रहार केल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यानंतर हफीज यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथून त्यांनी आपल्या दुखापतींची माहिती देणारा व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे पक्षाने सांगितले. या घटनेमुळे सरकारी शाळांची अवस्था आणि ती सार्वजनिकपणे मांडण्याच्या अधिकाराबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या हफीज यांच्या वडिलांचे 15 ऑगस्ट रोजी उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या डोक्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे. या मृत्यूनंतर संघटनेने आरोपींच्या तातडीच्या अटकेची मागणी केली. पक्षाचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके यांनी हफीज आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी CJP चे पथक पश्चिम बंगालमध्ये जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
सीजेपीनने सुरू केलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेचा उद्देश सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आणि त्यातील त्रुटी सार्वजनिक चर्चेत आणणे हा असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. या मोहिमेत नागरिकांनी सरकारी शाळांना भेट देऊन इमारत, वर्गखोल्या, मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणव्यवस्थेची स्थिती पाहावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हफीज यांच्या पाहणीला हिंसक प्रतिक्रिया मिळाल्याचा सीजेपीचा आरोप आहे. मात्र, घटनेमागील नेमके कारण आणि हल्लेखोरांची भूमिका तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात भाजप कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप CJP कडून करण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध ताज्या वृत्तानुसार भाजपकडून हा संबंध नाकारण्यात आला असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणातील राजकीय आरोपांना अंतिम सत्य मानणे योग्य ठरणार नाही. हल्ला नेमका कोणी केला, त्यामागील कारण काय होते आणि हफीज यांच्या वडिलांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, हे अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, CJP ने दोषींना तातडीने अटक करून कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणी केली आहे.