/साड्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून बसलेला बड्या नेता, पोलीस आले अन्...| Video

TMC Leader Brahmanand Chakraborty Arrested: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात स्थानिक तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) नेते ब्रह्मानंद चक्रवर्ती यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. कारणही तसंच आहे, सोशल मीडियावर ब्रह्मानंद चक्रवर्ती यांचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ कुठल्या चित्रपटातील नाही, तर प्रत्यक्ष घडलेली घटना आहे. टीएमसी नेता एका कपड्यांच्या दुकानाच्या स्टोअररूममध्ये साड्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लपला होता. पोलीस इकडेतिकडे पाहत असताना साड्यांच्या ढिगाऱ्या खाली एक जांभळ्या रंगाचा शर्ट घातलेला माणूस दिसला. पोलिसांनी तो साड्यांचा ढिगारा बाजूला केला आणि त्याला अटक केली.
ब्रह्मानंद चक्रवर्ती यांना हावडा जिल्ह्यातील उदयनारायणपूर भागातील साड्यांच्या गोदामातून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांच्याविरोधात उदयनारायणपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली होती, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आला. अटळ टाळण्यासाठी ब्रह्मानंद चक्रवर्ती हे स्टोअररूममधील गोदामातील साड्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून बसले होते. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामुळे हे प्रकरण राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी त्याच्यावर सरकारी गृहनिर्माण योजनेच्या निधीतून 'कट मनी' घेतल्याचा आणि खंडणी उकळल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली होती. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या राजकीय हिंसाचाराशी संबंधित आरोपांप्रकरणीही त्यांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमधील कट मनी वरून राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. सरकारी कल्याणकारी योजना, विशेषतः गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित निधी आणि कमिशनच्या कथित गैरवापराविरोधात आंदोलनामुळे या हा विषय प्रकर्षाने गाजतोय. राजकीय विश्लेषकांनुसार ब्रह्मानंद चक्रवर्ती प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील भ्रष्टाचार, राजकीय उत्तरदायित्व आणि निवडणुकीनंतरचा तणाव हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलंय.