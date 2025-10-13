English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रील बनवण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; लोकप्रिय युट्यूबर आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाला अटक

West Bengal Youtuber: पश्चिम बंगालमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. रील बनवण्याच्या बहाण्याने तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 13, 2025, 10:57 AM IST
रील बनवण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; लोकप्रिय युट्यूबर आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाला अटक
West Bengal Youtuber: पश्चिम बंगालच्या दुर्गापूरमध्ये वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याची घटना अलीकडेच समोर 
आली आहे. असं असतानाच आता पश्चिम बंगालमध्ये आणखी एक भयंकर घटना उघडकीस आली आहे. प्रसिद्ध युट्युबर आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. दोघांवर आरोप आहे की, 15 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला. मुलीला त्यांच्या कॉमेडी आणि डान्स रिलमध्ये संधी देतो असे प्रलोभन दाखवून तिच्यावर बलात्कार केल्याचे समोर आले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आरोपींवर आरोप आहे की, अल्पवयीन तरुणीचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि रिल बनवण्याच्या नावाने तिचे प्रायव्हेट फोटो लीक करण्याची धमकी देत तिला ब्लॅकमेल केले. 

पिडीतेचे वडील कोलकत्ता पोलिस दलात अधिकारी आहेत. 
अल्पवयीन मुलीने दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी युट्यूबर आणि अल्पवयीन मुलाला रविवारी 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरबिंदु मोंडल असं या युट्युबरचं नाव असून पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर, मुलाला बालसुधारगृहात रवानगी केली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अल्पवयीन मुलगी आणि युट्युबर एकाच परिसरात राहतता. दोघांचीही चांगली ओळख आहे. युट्यूबर आणि अल्पवयीन मुलाने पीडित तरुणीला काही दिवसांपूर्वी रिल्स आणि व्हिडिओ बनवण्याच्या हेतूने बोलवलं. तिला सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवायचेत सांगून वेगवेगळ्या जागी नेले. व्हिडिओ बनवण्याच्या बहाण्याने तिचे काही आपत्तीजनक व्हिडिओ आणि फोटो काढले. त्यानंतर हेच फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर तिला धमकी दिली की जर ही गोष्ट कोणाला सांगितले तर फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. अल्पवयीन मुलीने घाबरून कोणालाच ही गोष्ट सांगितली नाही त्यामुळं तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. 

आरोपीला केली अटक

शुक्रवारी अल्पवयीन मुलीने तिच्या घरच्यांना ही गोष्ट सांगितली. त्यानंतर पोलिसांनी तक्रारीनुसार दोघांना अटक केली आहे. दोघे पिता-पुत्राना अटक करण्यात आली आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार रविवारी 12 ऑक्टोबर रोजी युट्यूबर आणि अल्पवयीन मुलाला अटक केली आहे. 

FAQ

प्रश्न १: या प्रकरणात काय घडले?

उत्तर: पश्चिम बंगालमधील कोलकात्याच्या परिसरात एका प्रसिद्ध युट्युबर आणि त्याच्या अल्पवयीन मुलाने १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी मुलीला कॉमेडी आणि डान्स रिल्समध्ये संधी देण्याच्या प्रलोभनाने फसवले आणि नंतर तिचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केले. या ब्लॅकमेलमुळे मुलीवर वारंवार बलात्कार झाला.

प्रश्न २: आरोपी कोण आहेत?

उत्तर: आरोपी युट्युबरचे नाव अरबिंदू मोंडल आहे. त्याचा अल्पवयीन मुलाही या गुन्ह्यात सामील आहे. दोघेही पिता-पुत्र आहेत आणि पीडित मुलगी त्याच परिसरात राहते.

प्रश्न ३: आरोप काय आहेत?

उत्तर: दोन्ही आरोपींवर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, तिचे प्रायव्हेट फोटो आणि व्हिडिओ बनवणे, त्यांचा वापर करून ब्लॅकमेल करणे आणि धमक्या देण्याचे आरोप आहेत. मुलीला सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्यावर नियंत्रण ठेवले गेले.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

