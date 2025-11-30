English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पश्चिम रेल्वेने तात्काळ तिकीट बुकिंगसंदर्भात एक महत्त्वाचा एक निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वेने एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा थेट फटका लाखो प्रवाशांवर होणार आहे. रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या गाईडलाइननुसार, आता तात्काळ तिकीट जारी होण्यासाठी आता ओटीपीचे व्हिरिफिकेशन अनिवार्य असणार आहे. प्रवाशांच्या मोबाईल नंबरवर आलेल्या ओटीपीचे व्हिरेफिरेशन झाल्यानंतर तिकीट मिळणार आहे. हा नियम 1 डिसेंबर 2025पासून लागू होणार आहे. सुरुवातीला हा बदल मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्स्प्रेस (ट्रेन नंबर 12009/12010) वर लागू होणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 10:24 AM IST
लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 1 डिसेंबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगसंदर्भातील 'हा' महत्त्वाचा नियम
तात्काळ बुकिंगच्या नियमांत पारदर्शकता आणणे हा या नियमाचा मुख्य उद्देश आहे. तसंच, ज्यांना अशा प्रवाशांसाठी हा नियम फायदेशीर आहे ज्यांना खरंच तात्काळमध्ये प्रवास करायचा आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार ही नवीन सिस्टिम दलाल आणि बनावट तिकिट बुक करणाऱ्यांवर नजर ठेवेल. गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे तात्काळ तिकीटच्या बुकिंग नियमांबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत होत्या. बुकिंग सुरु झाल्यानंतर काहीच मिनिटांत सगळे तिकीट बुक होत होते. अनेकदा दलाल आणि एजंट मोठ्या संख्येने तिकीट बुक करायचे. त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना तिकीट मिळण्यास अडचणी यायच्या.

प्रवाशांची ही अडचण लक्षात घेऊन रेल्वे बोर्डाने OTP आधारिक तात्काळ तिकीट सिस्टमला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सिस्टमअंतर्गंत प्रवाशांना मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी पाठवण्यात येईल. हा ओटीपी तुम्हाला तिकीट बुकिंग करताना टाकावा लागणार आहे. जर ओटीपी चुकीचा असेल तर तिकीट जारी होणार नाही. यामुळं फक्त तेच प्रवासी तिकीट बुक करु शकणार आहेत ज्यांचा मोबाइल नंबर अॅक्टिव्ह असेल.

नवीन ओटीपी व्हेरिफिकेशन सिस्टम कसं काम करेल?

नवीन सिस्टम अत्यंत सोप्पी असणार आहे. तात्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होईल. प्रवाशांना त्यांचा मोबाइल नंबर टाकावा लागणार आहे. रेल्वे सिस्टिम त्याच नंबरवर ओटीपी टाकणार आहे. या ओटीपीला IRCTC वेबसाइट, मोबाइल अॅप, PRS काउंटर या अधिकृत एजंटच्या माध्यमातून नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतरच बुकिंग पुढे जाईल आणि तिकीट जारी होणार आहे.

ओटीपी व्हेरिफिकेशनचा उद्देश

  • प्रवाशाचा मोबाईल नंबरची पडताळणी करणे

एकाच मोबाईल नंबरचा वापर करून कोणीही मोठ्या संख्येने तिकिटे बुक करू शकत नाही.

ही नवीन प्रणाली कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर लागू केली जाईल?

रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की नवीन ओटीपी-आधारित प्रणाली आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅपपुरती मर्यादित नाही. ती सर्व बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर लागू असेल.

* संगणकीकृत पीआरएस काउंटर

* अधिकृत रेल्वे एजंट

* आयआरसीटीसी वेबसाइट

* आयआरसीटीसी मोबाइल अॅप

म्हणजेच, तुम्ही ऑनलाइन बुकिंग करा किंवा काउंटरवरून, ओटीपी पडताळणी अनिवार्य असेल.

प्रवाशांनी काय करावे?

रेल्वेने प्रवाशांना त्यांचे मोबाईल नंबर अपडेट ठेवावेत आणि तिकिटे बुक करण्यापूर्वी ते सक्रिय असल्याची खात्री करावी असे आवाहन केले आहे. जर प्रवाशाचा नंबर बंद असेल, नेटवर्क नसेल किंवा ओटीपी येत नसेल तर तिकीट काढणे शक्य होणार नाही. म्हणून, बुकिंगच्या वेळी मोबाईल नंबर उपलब्ध आणि सक्रिय असणे अनिवार्य आहे.

रेल्वेने प्रवाशांना तिकीट बुक करताना चुकीचा नंबर टाकू नका असा सल्लाही दिला आहे, कारण ओटीपी पाठवल्यानंतर मोबाईल नंबर बदलणे शक्य होणार नाही.

